Kanola tarlaları, doğal fotoğraf stüdyosu oldu

"Beni cesur ve güçlü yetiştirdin"

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<br>Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, baharın gelmesiyle çiçek açan kanola tarlaları, fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle haberdar olup gelen vatandaşlar, kanola tarlalarında fotoğraf çektiriyor.<br>Bursa'da baharın gelişiyle birlikte binlerce dönüm araziye ekilen kanolalar çiçek açtı, doğa sarıya büründü. Kanola tarlaları, sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflarla birlikte ilgi odağı oldu. Fotoğrafları gören çok sayıda kişi, sarı renge boyanan tarlaların yolunu tuttu. Tarlalar, sosyal medya için fotoğraf çekinmek isteyenlerin doğal stüdyosu haline geldi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEMSemih ŞAHİN<br>2020-05-01 09:54:13<br>

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