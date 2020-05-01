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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(ÖZEL) Berkan Durmaz: TOFAŞ formasını uzun seneler terletmek istiyorum

DHA

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -  TOFAŞ Basketbol Takımı´nın genç oyuncusu Berkan Durmaz, "Uzun yıllardır üst seviyelere oyuncu yetiştiren bir kulübün altyapısından çıkıp A Milli Takımda görev almak çok gurur verici" dedi. Daha iyi olmak için her gün daha fazla çalıştığını vurgulayan Durmaz, Başantrenör Orhun Ene ve tecrübeli oyuncuların kendisine çok yardımcı olduğunu ifade etti. Bursa basketbolunun yükselişinin kendilerinin performansına olumlu ettiğini söyleyen genç oyuncu, EuroCup´ın da Euroleague için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Türkiye basketbolu, son dönemlerde çıkardığı genç...

(ÖZEL) Berkan Durmaz: TOFAŞ formasını uzun seneler terletmek istiyorum

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - <br>TOFAŞ Basketbol Takımı´nın genç oyuncusu Berkan Durmaz, "Uzun yıllardır üst seviyelere oyuncu yetiştiren bir kulübün altyapısından çıkıp A Milli Takımda görev almak çok gurur verici" dedi. Daha iyi olmak için her gün daha fazla çalıştığını vurgulayan Durmaz, Başantrenör Orhun Ene ve tecrübeli oyuncuların kendisine çok yardımcı olduğunu ifade etti. Bursa basketbolunun yükselişinin kendilerinin performansına olumlu ettiğini söyleyen genç oyuncu, EuroCup´ın da Euroleague için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.<br>Türkiye basketbolu, son dönemlerde çıkardığı genç yeteneklerle öne çıkarken TOFAŞ Basketbol Takımı da özellikle altyapısından yetiştirdiği oyunculara verdiği önem ile birlikte kendini gösteriyor. Bursa temsilcisinin bu noktada, Türk basketboluna son armağanlarından biri de Berkan Durmaz oldu. Altyapısından yetiştiği kulüpte uzun yıllardır forma giyen ve sergilediği performansla da transfer teklifleri alan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon daha fazla süre ve sorumluluk alarak mavi yeşillilerin başarısı için ter döküyor.<br>"ZAMANI VERİMLİ DEĞERLENDİRİYORUM"<br>Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan genç basketbolcu, kulübün organizasyonundan kişisel performansına, koronavirüs pandemisinden milli takım sürecine dek birçok konuda fikirlerini paylaştı. Pandemi sürecinde pek çok sporcunun yaptığı gibi evde kalmaya özen gösteren Durmaz, zamanını verimli değerlendirdiğini dile getirerek, "Bireysel kondisyonerim Erçin Çaçan bu dönemde bana çok yardımcı oldu. Online olarak da olsa verimli idmanlar yaptım. Bedenimi güçlü tuttukça mental olarak da güçlü kaldım. Ekstra vakit geçirmek için de puzzle ve Twitch´te eski maçları izlemek gibi farklı aktivitelerle bu zamanı verimli değerlendirdiğimi düşünüyorum" dedi.<br>"BASKETBOLU ÇOK ÖZLEDİM"<br>Basketbolu çok özlediğini ifade eden genç sporcu, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu´nun ligleri tamamlamak istediklerini belirten açıklamasının ardından kendilerini bekleyen zorlu ve yorucu fikstüre de değindi. Durmaz, "Evet önümüzde çok yoğun bir fikstür olacak ancak bu süreçte mümkün olduğunca verimli çalışarak bedenimi bu yoğunluk için hazır tutmaya çalıştım. Böyle bir tempoya girerken tekrar bir hazırlık dönemi gerekecektir" diye konuştu.<br>"A MİLLİ TAKIM´DA GÖREV ALMAK ÇOK GURUR VERİCİ"<br>TOFAŞ Spor Kulübü´nün altyapısında basketbol eğitimi alarak, uzun yıllardır kulüpte forma giyen ve bu süreçte de önemli başarılarda kadroda yer alma fırsatı yakalayan 23 yaşındaki oyuncu; kulübün basketbol organizasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada ise "Uzun yıllardır üst seviyelere oyuncu yetiştiren bir kulübün altyapısından çıkıp A Milli Takım´da görev almak çok gurur verici. Bu da TOFAŞ Spor Kulübünün ne kadar başarılı bir organizasyon olduğunun kanıtıdır" açıklamalarında bulundu.<br>"DAHA İYİ OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM"<br>Takımdaki rolü hakkında da açıklamalarda bulunan Berkan Durmaz, "Her gün daha iyi olmak için çok çalışıyorum ve bunların meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başlıyorum ama kendi hedeflerime daha çok yolum olduğunu düşünüyorum. Takımın başarısına katkıda bulunabilmek beni çok motive ediyor. Tecrübeli oyuncular da oyunum konusunda her zaman bana yol gösteriyorlar. Özellikle Barış (Ermiş) ağabey sürekli bizlerle ilgileniyor" ifadelerini kullandı.<br>"ORHUN ENE BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT"<br>TOFAŞ Basketbol Takımı´nın başında uzun yıllardır yer alan Başantrenör Orhun Ene de, özellikle genç oyunculara verdiği önemini, bu sezon kendilerine gösterdiği güvenle sergiliyor. Deneyimli çalıştırıcıya ilişkin düşüncelerini de paylaşan Durmaz, "Orhun (Ene) ağabey bizim gibi genç oyuncular için çok büyük bir fırsat. Özellikle oyuncu psikolojisini çok iyi anlıyor. Ayrıca saha içinde de bizlere hep yardımcı oluyor. Bu da bizim özgüvenimizi yükseltiyor. Orhun ağabey ile 5 yıldır birlikte çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum" yorumunu yaptı.<br>"EUROCUP, EUROLEAGUE İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT"<br>A Milli Basketbol Takımı´nda da görev almaya başlayan genç oyuncu, Ay-Yıldızlı formaya ilişkin yaşadığı gururu ve kariyer hedeflerini paylaşırken, "Öncelikle A Milli Takım formasını giymek çok büyük bir gurur. Bu formayı uzun seneler terletmek, taşımak istiyorum. TOFAŞ ile bu sene özellikle Avrupa´ da büyük başarıya imza attık ama umarım ki Eurocup´ta da serüvenimiz devam edecek. EuroCup yolunun sonu Euroleague olması oyuncular ve organizasyonlar için çok büyük bir fırsat. İlerleyen senelerde iyi organizasyonlu Avrupa takımlarında sorumluluk alan oyuncu olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.<br>"AVRUPA´DA OYUN TEMPOSU, TÜRKİYE´YE GÖRE DAHA YÜKSEK"<br>TOFAŞ ile birlikte son 3 sezondur EuroCup deneyimi de yaşayan genç sporcu, Türk basketbolu ile Avrupa basketbolu arasında da farkların bulunduğuna işaret etti. Her ülkenin kendi ekolünü sahaya yansıttığını dile getiren Durmaz, "Mesela İspanyollar çok tempolu, Almanlar ne olursa olsun oyun planına sadık kalarak oynuyorlar. Böylelikle her maça mental olarak da farklı hazırlanıyoruz.  Ayrıca oyun temposu, sertliği Türkiye ligine göre çok daha yüksek. İlk zamanlarda ben de bireysel olarak çok zorlanmıştım ama Avrupa ligi kendinizi geliştirmek için mükemmel bir fırsat" dedi.<br>"YENİDEN HAVA YAKALAMAMIZ GEREKECEK"<br>TOFAŞ´ın gerek ligde, gerekse Avrupa´da kalan maçlarındaki şansını da değerlendiren Durmaz, "Bu sezon üst sıralarda çok büyük çekişme söz konusu. Biz de son oynanan maçlara göre ilk 4 mücadelesindeydik. Avrupa´da da dediğim gibi son 8´e kaldık ama buradan sonrası için yeniden bir kimya ve hava yakalamamız gerekecek. Gerçekten sezonun oynanması durumunda neler olacağı hakkında tahmin yapmak çok zor. Ama bizim takım içerisinde yakaladığımız arkadaşlık ve güzel enerji bu tip zor durumları biraz daha kolay aşmamızı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.<br>"BURSALILAR BASKETBOLU ÇOK SEVİYOR"<br>Son olarak Bursa basketbolunun gelişimine ve Bursa´daki basketbol atmosferine ilişkin de düşüncelerini paylaşan genç basketbolcu, "Bursalılar basketbolu gerçekten çok seviyor ve hafta içi de olsa bizleri sürekli destekliyorlar. Bu durum bizim de oyun içi performansımızı olumlu yönde etkiliyor. Orhun ağabey ile birlikte yeniden bir yapılanma oldu ve planlanmış sürecin meyvelerini Türkiye Ligi´nde play-off finali ve Türkiye Kupası finali oynayarak bu sezon da 20 yıldır ilk defa Avrupa seviyelerinde son 8´e kalarak topladık. Ayrıca Bursaspor´un da Süper Lig´e gelmesi Bursa basketbol kültürünün daha hızlı yayılmasını sağladı. Her zaman dediğimiz gibi basketbol kenti bursa olma yolunda çok büyük yol kat ettik" açıklamalarında bulundu<br>DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-05-01 10:03:09<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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