1 Mayıs’a çalışarak girdiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

1 Mayıs’a çalışarak girdiler

İHA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurt genelinde alanlarda bu kez kutlanmayacak. Korona virüs salgını nedeniyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması verilmesi nedeniyle çalışmak zorunda olmayanlar dışında sokaklarda kimse olmayacak. Temizlik görevlileri kendi bayramlarında çalışarak girdiler.

1 Mayıs’a çalışarak girdiler

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurt genelinde alanlarda bu kez kutlanmayacak. Korona virüs salgını nedeniyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması verilmesi nedeniyle çalışmak zorunda olmayanlar dışında sokaklarda kimse olmayacak. Temizlik görevlileri kendi bayramlarında çalışarak girdiler.
Dünyayı yakıp kavuran Korona virüsü nedeniyle 1 Mayıs alanlarda kutlanmayacak. Zorunlu olarak görev başında olanlar hariç bir çok işçi bayramını evinde geçirecek. İnegöl Belediyesinde çalışan temizlik görevlileri ise kendi bayramlarında sokaklarda çalışarak girdiler. Temizlik görevlisi olan Özdemir Gülnaz şunları söyledi: "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm arkadaşlarımın günü kutluyorum. Bizler 7/24 saat halkımız için görevimizin başındayız. Belediye Başkanımız Alper Taban temizlik konusuna çok dikkat ediyor bunun için bir çok projeyle vatandaşların dikkatini çekmeye çalışıyor. Bizler de bu konuda elimizden geldiği kadarıyla çalışıyoruz çalışmaya da devam edeceğiz. 1 Mayıs işçi bayramı ama bizler görevlerimizin başındayız mutluyuz halkımız için hizmet ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Kanola tarlaları, doğal fotoğraf stüdyosu oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kanola tarlaları, doğal fotoğraf stüdyosu ...
(Özel) İki gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü Motosikleti ezdi ardına bile bakmadı, o anlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) İki gün önce aldığı motosikleti hurdaya ...
(Görüntülü) Eski oyuncakları onarıp, çocuklara umut oluyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Eski oyuncakları onarıp, çocuklara umut ...
Tavlaya gizlenen uyuşturucuyu 'Fırtına' buldu
YEREL HABERLER Tavlaya gizlenen uyuşturucuyu 'Fırtına' buldu
(Özel) Gökalp'in hayata tutunabilmesi için sadece 5 ayı kaldı SMA hastası Gökalp, dünyanın en pahalı tedavisi olan "gen" tedavisi için başlatılan kampanyaya destek bekliyor Dünyada en çok bebek ölümüne neden olan hastalığı yenebilmek için yardım bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Gökalp'in hayata tutunabilmesi için sadece 5 ...
(ÖZEL) Berkan Durmaz: TOFAŞ formasını uzun seneler terletmek istiyorum
YEREL HABERLER (ÖZEL) Berkan Durmaz: TOFAŞ formasını uzun seneler ...
Kanola tarlaları, doğal fotoğraf stüdyosu oldu
YEREL HABERLER Kanola tarlaları, doğal fotoğraf stüdyosu oldu
(Özel) Korona virüs Ramazan'da tatlı satışlarını da vurdu Tatlı fiyatları geçen yılla aynı ama satışlar yüzde 60 düştü
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüs Ramazan'da tatlı satışlarını da ...
Eski oyuncakları onarıp, çocuklara umut oluyor
YEREL HABERLER Eski oyuncakları onarıp, çocuklara umut oluyor
(Özel) Her gün 'alem' yaparak genç kalıyor 72'lik ihtiyar delikanlı genç kalmasını aleme borçlu
YEREL HABERLER (Özel) Her gün 'alem' yaparak genç kalıyor 72'lik ...
Sahibinin kötü muamelede bulunduğu köpek, yeni yuvasında
YEREL HABERLER Sahibinin kötü muamelede bulunduğu köpek, yeni ...
(Özel) Korona virüs karavan satışlarını patlattı 200 bin liralık karavanlar peynir ekmek gibi satılıyor Vatandaşlar bu yaz tatillerini otel yerine karavanda yapacak
YEREL HABERLER (Özel) Korona virüs karavan satışlarını patlattı 200 ...
(Görüntülü) Bursa, yasağın başlamasıyla sessizliğe büründü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bursa, yasağın başlamasıyla sessizliğe ...
Bursa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
YEREL HABERLER Bursa'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Bursa, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Bursa, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla ...
3 gün dışarı çıkamayacak olan Bursalılar Kızılay'a akın etti Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Kızılay'da uzun kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER 3 gün dışarı çıkamayacak olan Bursalılar Kızılay'a ...
Bahçede iftar hazırlığı yaparken tüp patladı
YEREL HABERLER Bahçede iftar hazırlığı yaparken tüp patladı
İftar yemeğini başkan elleriyle dağıttı
YEREL HABERLER İftar yemeğini başkan elleriyle dağıttı
Bursa'da karantinaya alınan 127 Türk için moral etkinliği
YEREL HABERLER Bursa'da karantinaya alınan 127 Türk için moral ...
Kırsal mahallelere maske desteği sürüyor
YEREL HABERLER Kırsal mahallelere maske desteği sürüyor
Belediyeden muhtarlara maske desteği sürüyor
YEREL HABERLER Belediyeden muhtarlara maske desteği sürüyor
Korona virüs su ürünlerini vurdu, ihracat yüzde 17 geriledi İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer: "Su ürünleri özellikle Avrupa ve Amerika’ya giden ürünler olup, pandemiden en çok etkilenen ürünler olmuştur" "Şubat ayı ve Mart ayı ihracat düşüşü, yaklaşık yüzde 17 gibi ciddi bir orandır" "İhracatta lojistik, pandemiden en çok etkilenen bir diğer konu. Hava veya karayolu ile dış pazarlara ulaşım şansı azaldı" "Her şey devletten bekleniyor ama süper marketler, toptancı perakendeci taşın altına elini koymalı"
YEREL HABERLER Korona virüs su ürünlerini vurdu, ihracat yüzde 17 ...
Korkmaz: "Durmak yok çalışmaya devam"
YEREL HABERLER Korkmaz: "Durmak yok çalışmaya devam"
Bursa'da, soğuk hava depolarında yangın (2)
YEREL HABERLER Bursa'da, soğuk hava depolarında yangın (2)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X