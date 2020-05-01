Bursa'da, kısıtlamanın ilk günü cadde ve meydanlar boş kaldı

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<br>Semih ŞAHİNHuzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)BURSA´da koronavirüs salgını nedeniyle uygulanın 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşlar evde kaldı. Boş kalan yol ve meydanlar, havadan görüntülendi.<br>Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 31 ilden Bursa'da meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en kalabalık noktalarından olan Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Heykel Atatürk Caddesi gibi yoğun kalabalığın olduğu yerler, sessizliğe büründü. Boş kalan yol ve meydanlar, drone ile havadan görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR<br>2020-05-01 11:19:05<br>

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