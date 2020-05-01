Sabaha karşı yapılan narkotik operasyonuna balkonlardan destek Bursa polisinin sokağa çıkma kısıtlamasında yaptığı narkotik operasyonu sonrası pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi Narkotik köpeği Fırtına tavla içerisinde uyuşturucu madde buldu

Bursa polisi 1 Mayıs'ı da içerisine alan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sabahında narkotik madde sattıkları iddia edilen şahısların evlerine baskın yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkan vatandaşlar polis ekiplerine destek verip memnuniyetlerini dile getirdi. Yapılan baskında narkotik köpeği 'Fırtına' tavlanın içerisine saklanmış halde uyuşturucu madde buldu.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi ilçesinde yaşayan Ü.M.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sabaha karşı şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Aramalar sonucu tavla içine gizlenen ve satış için 58 paket yapılmış 122 gram bonzai, 20 paket hazırlanan bir miktar metamfetamin, 4 ecstasy tablet ile 1 ruhsatsız tabanca ve 19 fişek ele geçirildi.

Mahalleli, operasyon sonrası evden ayrılan polis ekiplerini pencerelerden alkışlarken, Ü.M. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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