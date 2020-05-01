Korona salgınında D vitaminin önemi

Evde kalınan bu günlerde güneş ışığından mahrum kalındığını ve D vitamini düzeyinin düşük olması, hastalıklara yakalanma riskini artırdığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, evde kal çağrısına uyulmasını ancak pencere ya da balkondan güneşin de günlük 1520 dakika görülmesi gerektiğini söyledi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı uzmanlar D vitamini seviyesinin yüksek olması gerektiğini hatırlattı. Güçlü bir bağışıklık sistemi için D vitamininin önemli olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, "Güneş ışığından mahrum kaldığımız bu dönemde D vitamini düzeyinin düşük olması, hastalıklara yakalanma riskini artırmaktadır. Korona virüs tedbirleri kapsamında ‘evde kal’ çağrısına herkesin uyması isteniyor. Fakat evde kalınan zamanda güneşin de görülmesi D vitamini gereksimi için önemli. Özellikle günün belli zamanlarında pencere ya da balkondan 1520 dakika güneşin görülmesi gerekiyor. D vitamini, vitaminden ziyade bir hormondur. Derinin güneş ve bazı yapay ışıklara maruz kalması cildimize etki ederek provitamin D3'ün D vitaminine dönüşmektedir. Hormon olarak görev yapan aktif D vitamininin karaciğer ve böbrekte bir takım metabolik olaylar sonucu vücutta yapılmaktadır" dedi.

Günümüzde çeşitli sebeplerle güneş ışınlarından yeterince faydalanılmadığı, bunun da salgın düzeyde D vitamini eksikliğine sebep olduğu gözlendiğini belirten Dr. Serdal Baysal, "Dünyada ve ülkemizde yapılan birçok çalışmada ciddi oranda D vitamini düşüklüğü ve azlığı ölçülmüştür. D vitamini kan ile bağırsak, kemik ve böbreklere taşınır. Bu dokulara etkileri ile kalsiyum ve fosfat dengesini düzenler. D vitamini vücutta etkisini VDR reseptörleri üzerinde göstermektedir. Koronavirüs salgını tedbirleri ile birlikte kapalı ortamlarda geçirdiğimiz uzun süreler yüzünden güneş ışığından mahrum kalmamalıyız ve günde 15 20 dakika da olsa güneşe çıkmalıyız. Beyin sağlığından kalp sağlığına, diyabetten hipertansiyona, bağışıklık gücünden kemikdiş sağlamlığına kadar onlarca sağlık parametresinin vücudumuzda yeterince D vitamini olmasına bağlıdır. D vitamini günümüzde özellikle yaygın olarak görülen covid19 enfeksiyonu ile mücadele de destek olarak kullanabileceğimiz çok önemli bir vitamindir’’ diye konuştu.

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