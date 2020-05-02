Bursa’da Kur’an kursu sağlık çalışanlarına otel oldu Din görevlilerinden sağlık çalışanlarına ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa’da Kur’an kursu sağlık çalışanlarına otel oldu Din görevlilerinden sağlık çalışanlarına ziyaret

İHA

Hayırseverlerin yardımı ile inşa edilen Nilüfer Müftülüğü Dini Eğitim Külliyesi Hafızlık Kur'an Kursu, sağlık çalışanlarına otel oldu. Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk ve 50'nin üzerinde din görevlisi sosyal mesafe kurallarına uyarak Kuran Kursu'nda konaklayan sağlık personeline moral ziyareti düzenledi.

Bursa’da Kur’an kursu sağlık çalışanlarına otel oldu Din görevlilerinden sağlık çalışanlarına ziyaret

Hayırseverlerin yardımı ile inşa edilen Nilüfer Müftülüğü Dini Eğitim Külliyesi Hafızlık Kur’an Kursu, sağlık çalışanlarına otel oldu. Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk ve 50’nin üzerinde din görevlisi sosyal mesafe kurallarına uyarak Kuran Kursu’nda konaklayan sağlık personeline moral ziyareti düzenledi.
Sağlık çalışanlarının maddi manevi destekçisi ve duacısı olduklarını aktaran Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk sağlık çalışanlarının hizmetine açılan Kur’an kursu için, “Sağlık çalışanlarını şu anda özveri ile çalışıyor. Bizler evimizden çıkmaya korkarken onlar ailesinden uzak durup bizler için canları pahasına çalışıyor. Milletimizin yardımlarıyla inşa ettiğimiz Nilüfer Müftülüğü Dini Eğitim Külliyesi Hafızlık Kuran Kursumuzun büyük bir kısmı modern bir şekilde inşa edildi. Kuran kursumuzu beş yıldızlı otel formatında sağlık çalışanlarımızın hizmetine açtık. Şu anda sağlık çalışanlarımız orada bizim misafirimiz. Bütün Kuran kurslarımız onların hizmetindedir. Allah utandırmasın. Ülke olarak topyekûn seferber olmuş durumdayız. Allah devletimize zeval vermesin. Bizde Diyanet İşleri Başkanlığımızın çalışanları olarak bunun bir parçası olmaya çalışacağız” dedi.
"Sağlık çalışanları baş tacıdır”
“Bursa Şehir Hastanesinde görev yapan doktor ve hastane çalışanlarını, misafir ettiğimiz Dini Eğitim Külliyesi Hafızlık Kur'an Kursunda din görevlilerimiz ile birlikte moral ziyareti düzenledik” ifadelerini kullanarak sözlerini sürdüren Öztürk, “Sağlık çalışanlarımıza din görevlilerimiz kendi elleriyle yaptıkları ramazan ayına mahsus tatlıları sosyal mesafe kuralına dikkat ederek ikram ettiler. Milletimizin yaptırdığı Dini Eğitim Külliyesinde misafir etmekten büyük onur duyduğumuz sağlık çalışanlarımız, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Bizler evlerimizden çıkmaya tedirgin olurken, onlar evlerine hasret kalarak bizler için mücadelenin en zorlu olanını veriyorlar. Yapabileceğimiz her türlü desteği sağlık çalışanlarımıza sunmak bizleri memnun edecektir" diye konuştu.
Yatsı namazı vaktinden sonra gerçekleşen ziyarete 50'nin üzerinde din görevlisi sosyal mesafe kurallarına uyarak fedakar sağlık çalışanlarımızı alkışladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa’da tedavileri tamamlanan 7 şahin 2 çakal doğaya bırakıldı Doğada yaralı bulunarak tedavi edilen yaban hayvanlar yuvaları döndü
YEREL HABERLER Bursa’da tedavileri tamamlanan 7 şahin 2 çakal doğaya ...
Kadınlar için daha yaşanabilir bir Bursa
YEREL HABERLER Kadınlar için daha yaşanabilir bir Bursa
(Görüntülü) Tedavi edilen 2 çakal ve 7 şahin doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tedavi edilen 2 çakal ve 7 şahin doğaya ...
Bursa’da trafik durdu, yollar hayat buldu
YEREL HABERLER Bursa’da trafik durdu, yollar hayat buldu
Fenomen ekmekçi İHA’ya konuştu Ekmek dağıtırken insanlara mini konser veren fırıncı konuştu Evden çıkamayan vatandaşlara ekmek dağıtırken konser verdi bir anda fenomen oldu
YEREL HABERLER Fenomen ekmekçi İHA’ya konuştu Ekmek dağıtırken ...
Kızıl: "Güvenli içecek ve hijyen, tüketicinin ilk tercihi olacak" Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl: "Türkiye’nin tek koruyucusuz ürünleriyle daha fazla ön plandayız" "Türkiye’nin en fazla şekersiz ürün kategorisine sahibiz" "Korona salgını sebebiyle insanlar artık günlük planlar yapmaktalar"
YEREL HABERLER Kızıl: "Güvenli içecek ve hijyen, tüketicinin ilk ...
Korona virüs yeni evlenecek çiftleri bunalıma soktu Düğüncüler çiftetelli ve halay genelgesi bekliyor Düğünlerdeki oturma düzeni çiftetelli ve halay çekme konularındaki düzenleme belirsizliği yeni evlenecek çiftleri bunalıma soktu. Pandemi sebebiyle çok sayıda düğün 2021’e ertelenirken karamsarlığa düşen bazı çiftler bunalıma girip ayrılıyor Dünyanın bir çok ülkesinde düğün hikayesi çeken Bursalı bayan videographer korana virüsün sektöre yaptığı olumlu ve olumsuz etkileri anlattı
YEREL HABERLER Korona virüs yeni evlenecek çiftleri bunalıma ...
Tedavi edilen 2 çakal ve 7 şahin doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Tedavi edilen 2 çakal ve 7 şahin doğaya bırakıldı
(Özel) "Seni sürdüreceğim' demek tehdit değilmiş
YEREL HABERLER (Özel) "Seni sürdüreceğim' demek tehdit değilmiş
(Görüntülü) 5'inci kattan düşen Öykü, öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü) 5'inci kattan düşen Öykü, öldü
5. kattın balkonundan düşen 1 yaşındaki Öykü ağır yaralandı
YEREL HABERLER 5. kattın balkonundan düşen 1 yaşındaki Öykü ağır ...
5'inci kattan düşen Öykü, öldü
YEREL HABERLER 5'inci kattan düşen Öykü, öldü
Trafikte müstehcen harekete gözaltı Aracının arka camına çıplak kadın posteri, sileceğini iç çamaşırı takan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Trafikte müstehcen harekete gözaltı Aracının arka ...
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi astı, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da aracına çıplak kadın afişi astı, gözaltına ...
(Görüntülü) Aracına çıplak kadın fotoğrafı bastırdı, gözaltına alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Aracına çıplak kadın fotoğrafı bastırdı, ...
Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şubesi’nden 1 Mayıs açıklaması
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şubesi’nden 1 Mayıs ...
Başkan Yılmaz’dan 1 Mayıs ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz’dan 1 Mayıs ziyareti
(Görüntülü) Manav ve fırına araçlarıyla giden sürücülere ceza
YEREL HABERLER (Görüntülü) Manav ve fırına araçlarıyla giden ...
(Görüntülü) Marmara Denizi kızıla büründü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Marmara Denizi kızıla büründü
(Görüntülü) Miras yüzünden babasına kızıp, ATM'lere keserle saldıran kadın suç makinesi çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Miras yüzünden babasına kızıp, ATM'lere ...
Manav ve fırına araçlarıyla giden sürücülere ceza
YEREL HABERLER Manav ve fırına araçlarıyla giden sürücülere ceza
Marmara Denizi kızıla büründü
YEREL HABERLER Marmara Denizi kızıla büründü
İnegöl’de mevsimlik işçilerinin kalacağı yerler düzenleniyor
YEREL HABERLER İnegöl’de mevsimlik işçilerinin kalacağı yerler ...
Babasına kızıp ATM'leri parçalayan kadın: "Cinnet geçirdim"
YEREL HABERLER Babasına kızıp ATM'leri parçalayan kadın: "Cinnet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X