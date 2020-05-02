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Kızıl: "Güvenli içecek ve hijyen, tüketicinin ilk tercihi olacak" Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl: "Türkiye’nin tek koruyucusuz ürünleriyle daha fazla ön plandayız" "Türkiye’nin en fazla şekersiz ürün kategorisine sahibiz" "Korona salgını sebebiyle insanlar artık günlük planlar yapmaktalar"

İHA

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, güvenli içecek ve hijyen şartlarının korona salgınıyla birlikte dünyada tüketicinin ilk tercihi olacağını söyledi. Şu anda Türkiye'de en fazla şekersiz ürün kategorisine sahip olan firmanın kendileri olduğunu belirten Kızıl, Türkiye'nin tek koruyucusuz ürünleriyle daha fazla ön planda olduklarını ifade etti.

Kızıl: "Güvenli içecek ve hijyen, tüketicinin ilk tercihi olacak" Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl: "Türkiye’nin tek koruyucusuz ürünleriyle daha fazla ön plandayız" "Türkiye’nin en fazla şekersiz ürün kategorisine sahibiz" "Korona salgını sebebiyle insanlar artık günlük planlar yapmaktalar"

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, güvenli içecek ve hijyen şartlarının korona salgınıyla birlikte dünyada tüketicinin ilk tercihi olacağını söyledi. Şu anda Türkiye’de en fazla şekersiz ürün kategorisine sahip olan firmanın kendileri olduğunu belirten Kızıl, Türkiye’nin tek koruyucusuz ürünleriyle daha fazla ön planda olduklarını ifade etti.
Artık dünya ve Türkiye’de şirketlerin kendi geleceklerini korona öncesi ve sonrası olarak belirlediklerini ifade eden Kızıl, güvenli içecek ve hijyen şartlarının artık tüketicilerin kafelerde veya başka ortamlarda arayacağı ilk özellik olacağına dikkat çekti. Bu konuda kendilerine güvendiklerini belirten Kızıl, “Burada çok aktif ve hızlı olduğumuzu düşünüyorum. Biz Uludağ İçecek olarak pancar şekeri kullanan, nişasta bazlı şeker kullanmayan tek firmayız diyebilirim. Bu sağlık olgusunun üzerine son 1 yıl önce yaptığımız yatırımla birlikte koruyucu içermeyen tek gazoz, portakallı gazoz ve meyveli maden suyu Frutti, Frutti Ekstra markalarımızla çok ciddi bir yeniliğe adım atmış olduk. 1 yıl önce başlattığımız bu çalışmayla fikir öncülüğünü yapmış olduk. 2 yıl önce bu ürünlerin üretimi için 35 milyon Euro’luk bir yatırım gerçekleştirdik. 2 tesisimizde doğal maden suyu ve meşrubat tesisimizde cam, metal kutu ve pet ambalajlarımızla farklı üretim teknolojileriyle artık tüm ürünlerimizi koruyucu içermeden üretebiliyoruz. Dünyada belki ilk, Türkiye’de tek olan bir yatırım ile Uludağ İçecek markasını gerçekten çok farklı ve sağlıklı içecek kategorisine taşıdığımıza inanıyorum” dedi.
"Yüzde 100 güvenli içeceği sağlıyoruz"
Korona salgınından sonra da gerçekten bu sağlık algısının daha fazla hayatın içerisinde olacağını ifade eden Kızıl, “Hepimiz alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz. Bugün yaptığımız bu röportajda bile, mikrofonun üzeri kaplanmış, odada yalnız kameraman ve ben varım. Herkes alışkanlıklarını değiştirecek. Bir kafeye veya restorana gittiğimizde hangi birimiz açık limonatayı bardakta içmek isteyecek? Ya da kapalı içeceğin gözümünüz önünde açılmasını hatta kendimizin açmasını mı tercih edeceğiz? Onun için güvenli içecek de hayatımızda yer alacak diye inanıyorum. Cam, kutu ve pet hatlarımızda, ambalaj ve üründe steril ortam ve havayla, bakteri olmayan bir ortamda üretim sağlanmaktadır. Ayrıca; yüksek ısıda, yüzde 100 güvenli içecek sağlamış oluyoruz. Yerli ve milli firma olarak çok ciddi adımlar atmış bulunmaktayız” diye konuştu.
"Her zaman kaliteyi ön planda tutuyoruz"
Her zaman kaliteyi ön planda tutan bir firma olduklarını belirten Kızıl, “Portakallı gazoz reklamlarında 'portakallı' diye özellikle bir tabir kullanıyoruz. Çünkü, belli bir meyve suyu oranının altında olan ürünler portakallı değil, portakal aromalı iken Uludağ, Portakallı Gazoz ile yine Türkiye’nin tek portakallı gazoz markası olduğunu ilan etti. Krizden çıkan bazı markalarımız oldu. Sıtma hastalarının kullandığı 'kinin' ön plana çıkınca, insanlar içinde kinin içeren tonik ürünleri tüketmeye başladı. Cam şişe Uludağ Sıfır Tonik içeceğinin içerisinde 20 miligram kinin vardır. Bu kinin korona salgınına iyi gelir gelmez o bizim işimiz değil tıbbın işidir. Uludağ Sıfır Tonik ile kinin içeren, koruyucusuz, sıfır şeker, sıfır kalori ürünümüzü tüketicilerimizle buluşturmuş olduk” şeklinde konuştu.
"Tüketici sağlıklı markayı kendisi seçecek"
Korona salgını sebebiyle insanların artık günlük yaşadığını ifade eden Kızıl, “Aylık ve yıllık planların hepsi rafa kaldırıldı. ramazan ayı içerisindeyiz. Artık tüketiciler ramazan ayını evlerinde geçirecek. Bu yıl ramazan ayında, tüketiciler eskisi gibi dışarıda yemek yiyemiyor. Daha önce restoranlarda iftar yaparken vatandaşlarımız servis edilenleri tüketmek zorunda kalıyorlardı. Ama şu an marketlerden istenilen her şeyi alabiliyorlar. Belki de ramazanda, evlerdeki iftarlarda, Türkiye’nin tek koruyucusuz ürünleri Uludağ Limonata ve gazoz daha fazla ön plana çıkacak. Tüketici istediği sağlıklı markayı kendisi seçebilecek. Özellikle büyük ambalajlarda ramazan şerbetiyle beraber de bir farklılık oluşturduğumuzu düşünüyorum. İnşallah sağlıklı günlere bu ramazan ayının sonunda kavuşacağız” dedi.
"Şu anda en fazla şekersiz ürün kategorisine sahibiz"
Daha sağlıklı ve zinde yaşamamız için, daha iyi beslenme ve doğru beslenmenin ön plana çıkacağına dikkat çeken Kızıl, “Bunlardan bir tanesi de doğal maden suyudur. Doğal maden suyu, içinde yüksek mineral içeren sağlıklı bir içecek. Uludağ Doğal Maden Suyu, içindeki yüksek kalsiyum, magnezyum ve bikarbonatla beraber gerçekten tüketicilerin tercihi oldu. Bundan böyle kilo ile ilgili de daha duyarlı olacağız diye düşünüyoruz. Şu anda Türkiye’de en fazla şekersiz ürün kategorisine sahip olan Uludağ, burada da farkını ortaya koydu. Toplam 56 ürünle beraber Türkiye ve dünyaya hizmet vermekteyiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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