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Bursa’da tedavileri tamamlanan 7 şahin 2 çakal doğaya bırakıldı Doğada yaralı bulunarak tedavi edilen yaban hayvanlar yuvaları döndü

İHA

Bursa'da doğada yaralı olarak bulunan yaban hayvanlarının tedavileri tamamlandı. 7 şahin, 2 çakal ve 9 güvercin doğaya bırakıldı.

Bursa’da tedavileri tamamlanan 7 şahin 2 çakal doğaya bırakıldı Doğada yaralı bulunarak tedavi edilen yaban hayvanlar yuvaları döndü

Bursa’da doğada yaralı olarak bulunan yaban hayvanlarının tedavileri tamamlandı. 7 şahin, 2 çakal ve 9 güvercin doğaya bırakıldı.
Bursa Karacabey ilçesinde bulunan Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne çeşitli sebeplerden yaralanarak getirilen yabani hayvanların tedavilerinin tamamlanmasının ardından Karacabey Longoz Ormanları’nda doğaya geri bırakıldı. Başta trafik kazaları ve avcılar tarafından vurularak yaralanan yabani hayvanlar Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getiriliyor. Uzman veterinerler tarafından tedavi edilerek tam iyileşme sağlanana kadar merkezde misafir edilen yaban hayvanlar daha sonra doğaya geri bırakılıyor. Trafik kazasında yaralanarak 3 ay önce merkeze getirilen 2 çakalın tedavi gerçekleştirildi.
Tedavileri tamamlanan yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarına salımı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Nurbay Zeki Engin, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hidayet Topcu, Bursa Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu ile Bölge Müdürlüğü veteriner hekimlerinin katılımı ile Karacabey Longoz Ormanlarında yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, “Doğal yaşam alanlarına salınan iki çakal yaklaşık üç ay önce Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine trafik kazasında yaralanmış olarak getirildi. Merkezde görev yapan veteriner hekimlerimiz üç aylık süreçte her iki çakalın tedavi ve rehabilitasyon aşamalarını yakından takip ederek, tekrar doğal yaşam alanlarına dönmelerini sağladılar. Muhtelif zamanlarda merkezimize getirilen 1 kızıl şahin ile 6 şahin ise yine tedavi merkezi içerisinde bulunan kanatlı yaban hayvanlarının tedavilerinin ve uçuş egzersizlerinin yaptırıldığı bölümde gözlem altında tutularak tedavi süreçlerini tamamladılar. Ayrıca merkezimize tedavileri tamamlanan 9 güvercinde tekrar doğal yaşam ortamlarına salındı. Ülkemizin ilk yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezlerinden birisi olan Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimizde her yıl yüzlerce yaban hayvanı tedavi ve rehabilitasyonları tamamlanarak doğal yaşam ortamlarına salınmaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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