Ramazan iklimi Yıldırım’da yaşatılıyor

Yıldırım Belediyesi, sosyal medya platformları üzerinden Ramazanı Şerif süresince mukabele ve ramazan sohbetlerini vatandaşlarla buluşturuyor.

Yeni tip korona virüsü (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının getirildiği ramazan ayında Yıldırım Belediyesi’nin sosyal medya platformları üzerinden yayınlanan ramazan ayına özel programlar vatandaşların beğenisini kazanıyor. Ramazan aylarında Kur’anı Kerim’i hatmetmek amacıyla camilerde mukabelelere katılan ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında bu imkanı olmayan vatandaşlar için Yıldırım Belediyesi’nin sosyal medya üzerinden mukabele yayınları gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan mukabele programı ramazan ayı boyunca her gün saat 15.00’te yayınlanıyor. Öte yandan Yıldırım Belediyesi sosyal medya hesapları ve AS TV kanalında hazırlanan ramazan ayının ruhuna uygun programlar vatandaşlarla buluşurken, her gün birbirinden özel konuklar bereketli ramazan akşamlarında gerçekleştirilen sohbetlerle evlere konuk oluyor. Sunuculuğunu Dr. Erkan Aydın’ın gerçekleştirdiği ‘Ramazan İrfanı’ programında Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Müftüsü İzani Turan, Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz gibi birbirinden özel konuklar ramazan sohbetleri gerçekleştirecek.

Hayatın her alanında Yıldırımlıların yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de etkili olan korona virüs salgını nedeniyle biraz sıkıntılı, biraz zor bir dönemden geçiyoruz. Bizlerde bu yıl evlerimizde karşıladığımız ramazan ayı için vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirmeleri amacıyla özel programlar hazırladık. Ramazan ayının ruhuna uygun programlarımızla hemşehrilerimizin evlerine konuk olmaya devam edeceğiz. Birbirinden kıymetli konuklarımızla her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da düzenlediğimiz canlı yayınlarla tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Bizler bu süreçte her daim sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Ramazanı Şerif’inizin mübarek olmasını temenni ediyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum. Evinizde kalın, sağlıklı kalın” dedi.

