Hava almak için çıktılar...Cezayı yediler

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza yağıyor. İlçede bu yasağı delen iki kişiye ayrı ayrı 3 bin 182 lira para ceza kesildi.

Dünyayı yakıp kavuran korona virüsü Türkiye'de etkili oluyor. Virüse karşı tedbirler devam ederken 4. kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Bursa'da polis ekipleri de görev yapıyor.

Bu denetimler karşısında sokakta olmaması gerekenler dışarıya çıkınca cezalar ise kaçılmaz oldu. İnegöl'de iki kişi sokakta gezerken polisler tarafından durduruldu.

Yapılan incelemede gezmek için dışarıya çıktıkları anlaşılan iki şahsa ayrı ayrı 3 bin 182 TL para cezası kesildi. Şahıslar daha sonra evlerine gönderildi.

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