Bursa'da kaçak dezenfektan ve zeytinyağ baskını

Bursa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği tarafından yapılan kaçak dezenfektan ve zeytinyağ operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir ikametin garajına yapılan operasyonda kaçak olarak üretilen 420 adet kullanıma hazır 1'er litrelik sahte zeytinyağ ve 148 adet 5'er litrelik sahte sıvı el sabunu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Y., G.A. ve S.D. isimli şahıslara Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

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