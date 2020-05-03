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Polis memuruyla köpeğin gülümseten görüntüleri

İHA

Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan caddeler sokak hayvanlarına kalırken, Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis memuruyla sokak köpeğinin görüntüleri gülümsetti.

Polis memuruyla köpeğin gülümseten görüntüleri

Sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan caddeler sokak hayvanlarına kalırken, Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis memuruyla sokak köpeğinin görüntüleri gülümsetti.
72 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, emniyet ve jandarma ekipleri önlemlerini sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlamasını delenlere ise cezai işlem uygulanıyor. Boş kalan caddeler ise sokak hayvanlarına kaldı. Bursa'nın İnegöl ilçesinin en işlek caddesinde sokak köpeği ile polis memurun görüntüleri gülümsetti. İnegöl'de sokakta kalan köpeğin bomboş caddede uzanarak keyif yapması kameraya böyle yansıdı. Kavşakta görev yapan polis memuruyla köpeğin oyun oynaması ise içleri ısıttı.

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