Nilsu, projesini sunmasına engel elektrik kesintisini polisin yardımı ile aştı

<br>Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)BURSA´da, telekonferans yöntemiyle Karadeniz Teknik Üniversitesi´nde kurulan jüriye projesini sunacak olan Nilsu Beytul (22), oturduğu mahallede elektrik kesintisi olacağını öğrenince, polis ekiplerinden yardım istedi. Polis, sokağa çıkma yasağı sebebiyle Beytul´u evinden alıp, elektriğin olduğu akrabasının evine götürerek, projesini sunmasını sağladı.<br>Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi Nilsu Beytul, üniversitedeki eğitime ara verilmesinin ardından Bursa´ya ailesinin yanına döndü. Dün lisans bitirme projesini üniversitede kurulan jüriye telekonferans yöntemiyle sunacak olan Beytul, evinin bulunduğu bölgede planlı elektrik kesintisi olacağını öğrendi. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle dışarı çıkamayan Beytul, polis ekiplerinden akrabalarının evine gitmek için yardım istedi. Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler Beytul ile iletişime geçti. Genç kız, ikamet ettiği Esentepe Mahallesi'nden polis ekipleri tarafından alındı. Elektrik kesintisinin olmadığı Özlüce Mahallesi´ndeki akrabalarının evine götürülen Beytul, buradan üniversitedeki jüriye telekonferans ile bağlanarak proje sunumunu gerçekleştirdi. Polis ekipleri, Beytul´a yaptıkları bu yardım için mahalle halkı tarafından alkışlandı.<br>`ONLAR SAYESİNDE OKULUMU BİTİREBİLECEĞİM´<br>Üniversitedeki hocalarıyla kurulan jüriye polis ekiplerinin yardımıyla katılabilecek olan mimarlık son sınıf öğrencisi Nilsu Beytul, "Mimarlık fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Okulu bitirmek için online jürilerimiz oluyor. Son jüri tarihimizde bizim mahallemizde olacak olan planlı elektrik kesintisiyle denk geldi. Ve jüriye katılamama durumunda kaldım. Ben de nasıl bir çözüm bulabilirim diye düşündüm. Elektrik olacak bir yer de bu jüriye katılmayı düşündüm. 155´i aradım ve onlar da bana böyle bir olanak sağladılar. Sayelerinde jürime katılabileceğim ve okulumu uzatmadan bitirebileceğim" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR/Semih ŞAHİN<br>2020-05-03 11:21:45<br>

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