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Bursa'da 2 milyon metrekarelik alanda ilaçlama gerçekleştirildi Bursa, hastalıklara karşı daha güvenli

İHA

Büyükşehir Belediyesi, '3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürerek' şehir genelindeki tüm dere yatakları, besi çiftlikleri ve çöp konteynerlerinde larva ve karasinek ilaçlaması gerçekleştirdi. 231 personel ve 90 adet araç ile yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda uygulama yaptıklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "İnşallah bu yaz Bursa'da, haşere kaynaklı hastalıklara karşı daha güvenli günler geçireceğiz" dedi.

Bursa'da 2 milyon metrekarelik alanda ilaçlama gerçekleştirildi Bursa, hastalıklara karşı daha güvenli

Büyükşehir Belediyesi, ‘3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürerek’ şehir genelindeki tüm dere yatakları, besi çiftlikleri ve çöp konteynerlerinde larva ve karasinek ilaçlaması gerçekleştirdi. 231 personel ve 90 adet araç ile yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda uygulama yaptıklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İnşallah bu yaz Bursa’da, haşere kaynaklı hastalıklara karşı daha güvenli günler geçireceğiz” dedi.
Bir yandan covid19 ile mücadele eden, hem hastalığın önlenmesi hem de vatandaşların virüs nedeniyle yaşadığı sıkıntıların giderilmesi noktasında tüm kaynaklarını seferber eden Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan yine yaz ayları öncesinde haşere ile etkin bir mücadele ortaya koyuyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Sağlık İşleri Dairesi’ne bağlı ekiplerin kayıt altına alınmış 1.756 adet besi çiftliğinde, geniş çaplı larva ilaçlaması gerçekleştirdiğini söyledi. Başkan Aktaş, özellikle MudanyaKüçükyenice, OsmangaziOvaakça ve GemlikKaracaali’de yaz aylarında yoğun karasinek üremesine neden olan ve halk sağlığını önemli ölçüde tehdit eden tavuk çiftliklerinin yüksek basınçlı makine ile kapsamlı bir şekilde ilaçlandığını kaydetti. Başkan Aktaş, “Aynı zamanda, covid19 salgınından dolayı sokağa çıkma yasağının olduğu bugünlerde yine il genelinde yer alan 32.345 adet metal çöp konteyneri, ekiplerimiz tarafından hem larvasit hem de rezidüel ürünler kullanılarak ilaçlandı” diye konuştu. Nisan ayı boyunca yapılan karasinek ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra il genelinde kayıt altına alınmış 44.442 adet sivrisinek üreme alanı ile 39 adet dere yatağının bakanlık ruhsatlı biyosidal ürünler kullanılarak kontrol altına alındığını belirten Başkan Aktaş, yapılan işlemlerde 231 personelin görev aldığını, 90 adet araç ile 377 adet ekipmanın kullanıldığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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