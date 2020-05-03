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Yıldırım’dan ulaşıma nefes aldıracak proje

İHA

Yıldırım Belediyesi, Erdoğan Caddesi ve Bağlaraltı 2. Cadde'yi, Esenevler Kavşağı'na bağlayıp, Ankara Yolu Caddesi'ne alternatif güzergâh oluşturarak Polis Okulu Kavşağı'ndaki yoğunluğu azaltacak.

Yıldırım’dan ulaşıma nefes aldıracak proje

Yıldırım Belediyesi, Erdoğan Caddesi ve Bağlaraltı 2. Cadde’yi, Esenevler Kavşağı’na bağlayıp, Ankara Yolu Caddesi’ne alternatif güzergâh oluşturarak Polis Okulu Kavşağı’ndaki yoğunluğu azaltacak.
Yıldırım Belediyesi’nin 1/1000 ölçekli Fidyekızık, Bağlaraltı, 75. Yıl Mahalleleri sit sınırları yeniden düzenlenen alanlar uygulama imar planı ve Otosansit uygulama imar planı kapsamında, 75. Yıl ve Esenevler Mahalleleri içinde kalan yaklaşık 40.90 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında Erdoğan Caddesi ve Bağlaraltı 2. Cadde, Esenevler Kavşağı’na bağlanarak trafiğe nefes aldırılacak. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin altından geçen Erdoğan Caddesi’nin ilçenin en önemli trafik akslarından birisi olduğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım, Bursa’nın en küçük yüzölçümüne sahip ilçelerinden birisi olmasına rağmen nüfus olarak ise en kalabalık olanlardan birisi. Dolayısıyla mevcut yollarımız, artan nüfusun beraberinde getirdiği trafik yoğunluğuna cevap vermekte zorlanıyor. Bunu çözmek adına yeni yatay ve dikey alternatif arterler oluşuyoruz” dedi.
Şehrin güney kesiminde Ankara Yolu Caddesi’ne en önemli alternatifin Erdoğan Caddesi olduğunu hatırlatan Başkan Yılmaz, “Ancak bu caddemiz Esenevler Mahallesinde sona eriyor, bağlantı ara sokaklardan sağlanıyor. Bu da buradaki yoğunluğunu artırıyor. Yeni İmar Planı çerçevesinde bu sorunu ortadan kaldıracağız. Erdoğan Caddesi’ni ve 2. Cadde’yi, Türkmenbaşı Caddesi üzerinden Esenevler Kavşağı’na bağlayacağız. Bunu yaparken kamulaştırmaya başvurmadan şuyulandırma ile bu bağlantıyı sağlayacak alanı elde edeceğiz. Böylece hem kaynaklarımızı verimli kullanmış olacağız, hem de alternatif bir ulaşım güzergahı elde ederek, Ankara Yolu ve Polis Okulu Kavşağı’ndaki yoğunluğu azaltacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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