İki kulağı kesik halde bulunan yavru köpeğe tedavi

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)BURSA´da iki kulağı kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin yardımına Haçiko Derneği Bursa Sorumlusu Zeynep Dimidoa koştu. `Fındık´ ismi verilen köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken olayla ilgili suç duyurusunda bulunulacak.<br>Osmangazi'deki Bursa Bölge Adliyesi bahçesinde, iki kulağı kökten kesilmiş yavru bir köpek bulunduğu haberi üzerine Haçiko Derneği Bursa Sorumlusu Zeynep Dimidoa harekete geçti. Köpeği adliye bahçesinden teslim alan Dimidoa, tedavisi için veterinere götürdü. İki kulağının da kesici bir alet ile kesildiği belirlenen köpeğin yapılan operasyonun ardından hayati tehlikeyi atlattığı, mikrop ve enfekte olmaması için tedavi altında tutulduğu belirtildi.<br>`FINDIK´ ADINI VERDİ<br>Haberi ilk aldığında derin bir üzüntü yaşadığını kaydeden Zeynep Dimidoa, yaralı yavru köpeğe `Fındık´ adını verdiklerini ifade etti. Dimidoa, "Köpeği ilk gördüğümde çok kötü bir haldeydi. Zaman kaybetmemek adına veterinerliğe götürdüm, burada hemen tedavisine başlandı. Pansumanı yapıldı, şu an klinikte mikrop ve enfekte olmaması adına gözetim altında tutuluyor. Sağlığını yakından takip ediyoruz" dedi.<br>YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK<br>Hayvanlara yönelik şiddeti de kınayan Dimidoa, bundan sonraki sürecin de takipçisi olacaklarını ifade ederek, "Derneğimiz, avukatlarımız aracılığıyla yasal süreci başlatacak. Köpeği bu hale getirenlerin bir an önce bulunmasını istiyoruz, suç duyurusunda bulunacağız. Dernek olarak bu cana, yapılan vahşeti kınıyoruz. Her kim ya da kimler yaptıysa bulunması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.<br>'GETİRİLDİĞİNDE ÇOK ACI ÇEKİYORDU'<br>Yavru köpeğin tedavisini gerçekleştiren Veteriner Hekim Şadi Güngör ise, "Yavru köpek getirildiğinde, gerçekten vahşice kulakları kesilmiş bir haldeydi ve çok acı çekiyordu. Gerekli müdahaleleri yaparak hayati tehlikesini gidermesini sağladık. Yavru köpeğimizin kulakları anestezi ve sakinleştirici uygulanmadan kesildi, bunun şokunu ve travmasını da yaşıyordu. Şu an durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor, bir iki hafta içerisine tamamen sağlığına kavuşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.<br>DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-05-03 14:52:29<br>

