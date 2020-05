Sokak sokak gezip engelli oğlunu arıyor Sahur vakti evden kaçan zihinsel engelli oğlunu her yerde arıyor

Bursa'da bir anne sahur vakti evden kaçan zihinsel engelli oğlunu her yerde arıyor.

Osmangazi ilçesinde yaşayan Birsen Yalçın, (58) sahur vakti evden kaçan zihinsel engelli oğlunu bulmak için sokak sokak gezip arıyor. Bir hafta önce ailesiyle birlikte sahur yemeğini yedikten sonra odasına giden ve ailesi uyuduktan sonra evden çıkarak kaçan zihinsel engelli Cevat Yalçın'ı annesi Bursa'nın her yerini gezerek arıyor. Gezdiği yerlere oğlunun fotoğrafını asan yaşlı kadın oğlunu bulana kadar aramaya devam edecek.

Zihinsel engelli oğlunun bir hafta önce evden kaçtığını ifade eden Birsen Yalçın, "Bir hafta önce sahur yaptıktan sonra odasına yapmaya gitti bizde yattık sabah kalktığımda odasında yoktu. Bir haftadır oğlumu sokak sokak gezip arıyorum. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Polis ekiplerine haber verdik. Bende elimde oğlumun fotoğrafıyla gezip gören bilen olur diye dolaşıp fotoğrafını her yere yapıştırıyorum. Oğlumu görenlerin 0536 745 29 58 numaralı telefonu aramalarını rica ediyorum" dedi.

