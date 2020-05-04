Kısıtlama öncesi mağazada mahsur kalan kedi, 2 gün sonra kurtarıldı

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<br>Semih ŞAHİNHuzeyfe ÖZDEMİRDerya EVREN/BURSA, (DHA) BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasından saatler önce kapatılan mağazada kalan kedi, 2 gün sonra sesi mahalleli tarafından duyulunca kurtarıldı. Aç kalan kediye, mama ve su verildi. <br>Olay, cumartesi akşamı, merkez Osmangazi ilçesinin Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma gününden itibaren uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Muhammet G., perşembe günü akşam saatlerinde halı mağazasını kapatarak, evine gitti. Kısıtlama başlayıp, devam ederken mahalleli, mağazanın içinden kedi sesi geldiğini duydu. İçeride kedinin kaldığını fark edenler, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kediyi çıkarmak için uzun süre uğraştı. Kapı ve pencereleri açamayan ekipler, işletme sahibine ulaştı. Kısa sürede mağazaya gelen Muhammet G.'nin kapıyı açmasıyla kedi, dışarı çıkarıldı. 2 gün içeride kaldığı için beslenemeyen kediye, mama ve su verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR-Derya EVREN<br>2020-05-04 11:45:33<br>

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