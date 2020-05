Mudanya'da korona virüse karşı büyük mücadele

Mudanya’da korona virüse karşı mücadele de 5 bin 800 kişiye aylık gıda ve temizlik paketi, 4 bin 166 kişiye ramazan paketi verildi. Zabıta Müdürlüğü tarafından 4 bin 539 vatandaşın da talebi karşılandı. Başkan Türkyılmaz, “Mudanya halkının mutlu, huzurlu ve sağlıklı olması için büyük mücadele veriyoruz” dedi.

Mudanya’da korona virüse karşı mücadele sürüyor. Korona virüs’ün Türkiye’de görülmeye başladığı ilk andan itibaren, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını ilçenin tamamında uygulayan Mudanya Belediyesi, dayanışmayı da artırdı. Mudanya’da 5 bin 800 kişiye aylık gıda ve temizlik paketi, 4 bin 166 kişiye ramazan paketi verildi. 22 Mart’tan bu yana 153 numaralı hattan Zabıta Müdürlüğü’ne gelen 5 bin 516 talebin 4 bin 539’u karşılandı. Sokağa çıkma yasakları kapsamında ise hafta sonu Zabıta Müdürlüğü’ne gelen ekmek talepleri karşılanırken, toplamda 125 bin ekmek dağıtımı yapıldı. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan, pandemi sürecinde işini kaybeden, dükkanı kapanan 2 bin 100 kişiye ise destek verildi. Uzaktan eğitim için yeterli ekipmanı bulunmayan 40 çocuğa da tablet hediye edildi.

Eğitimden sağlığa, kişisel bakımdan gıda, yakacak yardımlarına kadar ihtiyacı olan herkesin yanında yer aldıklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Dayanışma ağımızı büyüttük. sevgiyle çalışıyor, çalışırken ürettiklerimizi sevgiyle bölüşüyoruz. Çünkü biz Mudanya’yız. Birbirini seven kocaman bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdinin mutlu, huzurlu ve sağlıklı olması için büyük mücadele veriyoruz. Daha nice yıllar Mudanyalı hemşerilerim için birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Zeytin Dalı ile Uğur Böceği sosyal hizmet birimlerinde Mudanya Arama Kurtarma (MAK) biriminde çalışan personelin tamamı görev yaparken, etkinlikleri iptal edilen Kültür Müdürlüğü personeli, ekiplere yardım için görevlendirildi. 205 kilogram dezenfektan alımı yapılırken, 135 kilogram dezenfektan kullanıldı.

Belediye ekipleri, koordinasyon içerisinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında halk sağlığını korumak amacıyla cadde ve sokakları, parkları, meydanları, hizmet binalarını, aile sağlığı merkezlerini toplu yaşam alanlarını özel hazırlanmış solüsyonlar ile dezenfekte ediyor.

Mudanya’nın genelinde sokak ve caddelerde elle temas edilen tüm yüzeylerde yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, site ve apartmanların girişleri, merdivenler ve asansörlerin ilaçlanmasına da başlandı. Altıntaş mahallesinde bin 15, Burgaz mahallesinde bin 899, Eğitim mahallesinde bin 277 bina, Siteler mahallesinde 669 bina, Yeni mahallede 868 binanın dezenfekte çalışmaları tamamlandı.

Bu süreçte, sokak hayvanları da yalnız bırakılmadı. 2 bin 44 kilogram köpek maması ile 80 kilogram kedi maması belirli periyotlarla can dostlara ulaştırıldı.

