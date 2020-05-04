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Kestel'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alan ve ilçe genelinde hummalı bir dezenfekte çalışması yürüten Kestel Belediyesi, yoğun mesaisine devam ediyor.

Kestel'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alan ve ilçe genelinde hummalı bir dezenfekte çalışması yürüten Kestel Belediyesi, yoğun mesaisine devam ediyor.
Kestel ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlıklar, okullar, sağlık kuruluşları, duraklar, toplu taşıma araçları, parklar, caddeler, sokaklar ve daha birçok sosyal alanda korona virüs salgını tedbirleri aralıksız devam ediyor. 5 Mart tarihinde başlanan dezenfekte çalışmaları hakkında bilgi veren Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ''Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs salgını sebebiyle, 4 ilaçlama ekibimizle, 24 saat boyunca dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Şu anda dezenfekte çalışmalarında 16'ncı turu geride bıraktık. Virüs salgını, ülkemizi terk edene kadar, bu çalışmalarımız devam edecektir. Bizler halkımızın sağlığı için bu çalışmaları gerçekleştirirken, onların da evlerinde kalmaya devam etmeleri ve kurallara uymaları, başarıya ulaşmamız için yegane yoldur. Karşılıklı anlayış ve sabırla hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

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