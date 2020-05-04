Yasakta sokağa maskeyle çıkıp gezdi

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<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde, tanınmamak için maske takarak sokağa çıkan genç, polisi görünce kaçarak evine döndü.<br>İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, yasağın üçüncü gününde sokaklarda maskesiyle gezdi. Bir süre sokakta dolaşan genç, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Daha sonra polisi gören genç, kaçarak evine döndü.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-04 14:50:03<br>

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