Keles Belediye Başkanı: İlçede görülen son korona vakaları, evlerde verilen iftarlardan kaynaklı (2)

<br>'BAZI KÖYLERDEN İFTAR PROGRAMLARIYLA İLGİLİ UYARILAR ALIYORUZ'<br>Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, halkın koronavirüs sürecinde alınan tedbirlere uyması gerektiğini vurgularken, ilçedeki koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Başkan Keskin, birbirine iftara giden bazı ailelerde koronavirüs tespit edildiğini belirterek, "Daha önce bir mahallemizi karantinaya almıştık. 14 vatandaşımız tedavi gördü. 3'ü vefat etti, 11'i sağlığına kavuştu. Tam bu noktada 'Biz başardık' derken geçtiğimiz hafta içinde Kozaağacı mahallemizden 2 vaka daha geldi. Biri yaşlı vatandaşımız. Öncesinde 2-3 akraba iftarı programına katılmış. Kardeşine, damadına, kızına gitmiş. Ertesi gün koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı. Son günlerde yine Bursa'dan gelen bir hanım kardeşimiz, kayınpederine misafir olmuş, 2 kız kardeşine iftara gitmiş. Ondan sonra rahatsızlanıyor ve koronavirüs testi pozitif çıkıyor. Biz diğer köylerimizden de insanların birbirine iftar yemeğine gittiği yönünde uyarılar alıyoruz" dedi.<br>Vakaların tekrarlamaması için uzun süre kurallara uyulması gerektiğini söyleyen Keskin, "Gelecek günlerde de biz bu kurallara uymak zorundayız. Koronavirüsün bitmesiyle bu kurallar bitmeyecek. Bu kurallara uzun süre uymak zorundayız. Aksi halde diğer ülkelerde olduğu gibi başardık dediğimiz anda ikinci ve üçüncü dalga gelir" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN<br>2020-05-04 15:01:53<br>

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