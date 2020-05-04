Bursa'da, Karaköy Mahallesi'ndeki karantina sona erdi

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<br>Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki karantina uygulamasının sonlandırıldığı açıklandı.<br>Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 17.04.2020 tarihinden itibaren Mustafakemalpaşa İlçesi Karaköy Mahallesinde uygulanan karantina uygulaması bugün itibariyle sonlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.<br>Valilik tarafından 17 Nisan'da Karaköy Mahallesi'nin karantinaya alındığı duyurulmuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Gökhan ÖZHAN<br>2020-05-04 17:43:57<br>

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