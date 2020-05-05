İçişleri Bakanlığı'ndan şehirler arası giriş ve çıkış kısıtlaması uzatıldı

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih 6235 sayılı genelgesi ve 03.04.2020 tarih 23 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ilimize kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırılmış yasaklanmış ve bahse konu kısıtlamanın süresi İçişleri Bakanlığının 18.04.2020 tarih 7007 sayılı genelgesi ve 18.04.2020 tarih 31 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 03 mayıs 2020 pazar günü, saat 24.00'a kadar ve İçişleri Bakanlığının 03.05.2020 tarih 7494 sayılı genelgesi ve 03.05.2020 tarih 39 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 04.05.2020 Pazartesi günü, saat 24.00'a kadar uzatılmıştır.

Gelinen noktada vaka artış hızı, anılan salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında görülen artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler ile birlikte ikinci bir dalga salgın ile ortaya çıkabilecek olası riskler çerçevesinde ilimize giriş çıkış kısıtlamasına yönelik alınan ve alınacak tedbirler Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 04.05.2020 pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde değerlendirildi. İlimize kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş çıkışlara ilişkin kısıtlamaların devamına karar verilmiştir.

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 04.05.2020 tarih ve 40 sayılı kararı ile; İlimize kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş çıkışlar, İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih 6235 sayılı ve 04.04.2020 tarih 6237 sayılı genelgeleri ile 03.04.2020 tarih 23 sayılı ve 04.04.2020 tarih 24 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarında belirlenen çerçevede 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'a kadar geçici olarak durdurulacaktır. İlimizde yaşayan bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmaları esas olacaktır. İçişleri Bakanlığının 03.04.2020 tarih 6235 sayılı ve 04.04.2020 tarih 6237 sayılı genelgeleri ile 03.04.2020 tarih 23 sayılı, 04.04.2020 tarih 24 sayılı ve 22.04.2020 tarih 34 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarında belirlenen usul, esas ve istisnalar bu karar ile getirilen kısıtlama dönemi için de geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen çerçevede, uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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