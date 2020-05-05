Çay ocağındaki silahlı çatışmaya 3 müebbet istemi

<br>Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da çay ocağında Delil Aydın ve Bilal Aksoy´u (31) tabancayla vurarak yaraladıkları iddasıyla tutuklanan Murat Sofracı (24) ve Hamza Aziz (28) ile tutuksuz M.G. (25) hakkında `kasten adam öldürmeye teşebbüs´ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.<br>Olay, geçen ocak ayında Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre <br>çay ocağına koşarak gelen M.G.., Delil Aydın ve Bilal Aksoy´a tabancayla ateş etti. Aksoy ve Aydın'a, aynı masada oturan Murat Sofracı da belindeki tabancasını çekip ateş açtı. Şüpheliler olayın ardından Hamza Aziz'in kullandığı otomobile binerek kaçtı.<br>Yaralanan Delil Aydın Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bilal Aksoy ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.<br>Polis tarafından yakalanan 3 saldırgandan Murat Sofracı ve Hamza Aziz tutuklandı. M.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.<br>MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEMİYLE DAVA AÇILDI<br>Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda 3 şüpheli hakkında `kasten adam öldürmeye teşebbüs´ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.<br>'BANA KOMPLO KURULDU'<br>Bursa 1´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde açılan davanın iddianaesinde Murat Sofracı´nın ifadesinde, "Bilal, konuşmak için ben içay ocağına çağırdı. Ben de telefonla Hamza´yı çağırdım. Bilal kapıya doğru baktığı sırada silahını çıkarıp, kendisini arka tarafa attı. Silah sesi duyunca, bana komplo kurulduğunu düşünüp silahımı çıkarıp, ateş ettim. Dışarıya çıktığımda Hamza ve M.G.´yi gördüm. Onların aracına binerek olay yerinden ayrıldım" dediği bildirildi.<br>'SİLAHLARI DENİZE ATTILAR'<br>Hamza Aziz´in de "Aracı park etmeye çalıştığım sırada silah sesleri duydum. Çay ocağına doğru giderken M.G. ile Murat ellerinde silah ile bana doğru geliyordu. İkisi birden, `Biz onlardan önce davranarak ateş ettik. Bilal´i vurduk´ dediler. Ben ne yapacağımı bilemedim. Onları aracıma aldım. İstanbul´a doğru hareket ettik. Yalova Taşköprü civarında silahları denize attılar" dediği ifade edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN<br>2020-05-05 10:18:20<br>
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