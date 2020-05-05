Öyle bir yerde kalıyor ki görenlerin içi acıyor Korona virüse yakalanmamak için yardım bekliyor Kedi, yaşlı adamın yattığı yere yavruladı

Bursa'da yalnız yaşayan yaşlı adam, kaldığı virane evde hastalanmamak için yardım bekliyor.

Yıldırım ilçesinde yaşayan Necdet Alay'ın (64) tek başına yaşadığı yeri görenlerin içi acıyor. Babadan kalma eski ev bakımsızlıktan viraneye dönerken, hijyenin daha da önemli olduğu bu günlerde yaşlı adam çok bakımsız evde korona virüs ve hastalık kapmamak için hayırseverlerden yardım bekliyor. Alay, evini kedilerle paylaşırken, yaşlı adamın yattığı yerde kedilerin yavruladığı görüldü.

Hiçbir gelirinin olmadığını ifade eden Necdet Alay, "Babadan kalma bu evde kalıyorum. Yaşım ilerledi emekliliğim yok bir yerde de çalışmıyorum. Yardımlarla geçiniyorum. Tek istediğim yaşadığım evimin yaşanılabilir şekilde olması hayırseverler yardım ederlerse evime bir bakım olursa çok dua ederim" dedi.

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