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Köpeklerin saldırdığı eşek, 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi

DHA

Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)ANKARA'da, sahipleri tarafından verilen komutla 2 çoban köpeğinin saldırıp yaraladığı eşek, Bursa´daki 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirilirek, koruma altına alındı.  Haymana'da yaşayan B.K., sokakta gördüğü eşek ile yavrusuna sahibi olduğu 2 çoban köpeğini, saldırttı. B.K., sıpanın kan kaybında öldüğü saldırı anını da cep telefonu kamerası ile kaydederek, sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine sosyal medya kullanıcıları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. B.K., yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından...

Köpeklerin saldırdığı eşek, 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi

<br>Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)ANKARA'da, sahipleri tarafından verilen komutla 2 çoban köpeğinin saldırıp yaraladığı eşek, Bursa´daki 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirilirek, koruma altına alındı. <br>Haymana'da yaşayan B.K., sokakta gördüğü eşek ile yavrusuna sahibi olduğu 2 çoban köpeğini, saldırttı. B.K., sıpanın kan kaybında öldüğü saldırı anını da cep telefonu kamerası ile kaydederek, sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine sosyal medya kullanıcıları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. B.K., yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.<br>YARALI EŞEĞE BURSA'DAKİ ÇİFTLİKTE BAKILACAK<br>Yavrusu ölen ve yaralı halde bulunan eşeğe, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) sahip çıktı. Haytap Bursa İl Temsilciliği'nce kente getirilen eşek, Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi edildi. Bir gözü kör olan eşek, HAYTAP'ın Bursa'da bulunan 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirilirek, tedavi altına alındı.    DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN<br>2020-05-05 12:11:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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