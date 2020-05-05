Emirkaya Buski Şube Müdürü oldu

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Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Gemlik Şube Müdürlüğü'ne Mustafa Emirkaya atandı.

Daha önce Harmancık ve Gürsu Şube Müdürü olarak görev yapan Emirkaya Gemlik'teki görevine başladı.

Gemlik'i yakınen bilen ve uzun yıllar İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü ve Özel İdare Müdürlüğü de yapan Emirkaya'nın kadrosu belde belediyelerinin kapanmasının ardından Buski'ye geçmişti.

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