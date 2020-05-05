Yıldırım'da etkin ucuz temizlik... Yıldırım Belediyesi, Bursa'da temizlik işlerini en ucuz gerçekleştiren belediye oldu Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: "Temizlik hizmetlerinde araç sayımız ve çalışma yoğunluğumuz artarken hizmet maliyeti ise düştü"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yıldırım'da etkin ucuz temizlik... Yıldırım Belediyesi, Bursa'da temizlik işlerini en ucuz gerçekleştiren belediye oldu Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: "Temizlik hizmetlerinde araç sayımız ve çalışma yoğunluğumuz artarken hizmet maliyeti ise düştü"

İHA

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım'ın temizlik işlerini Bursa'da en etkin ve ucuza gerçekleştiren belediye olduğunu söyledi.

Yıldırım'da etkin ucuz temizlik... Yıldırım Belediyesi, Bursa'da temizlik işlerini en ucuz gerçekleştiren belediye oldu Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: "Temizlik hizmetlerinde araç sayımız ve çalışma yoğunluğumuz artarken hizmet maliyeti ise düştü"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’ın temizlik işlerini Bursa’da en etkin ve ucuza gerçekleştiren belediye olduğunu söyledi.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, evsel atık toplama genel temizlik çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Atık yönetimi konusunda Bursa’nın en akılcı ve etkin sistemine sahip olduklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Birçok alanda olduğu gibi, atık toplama konusunda da Bursa’nın en zor hizmet üretilecek bölgelerinden birisi Yıldırım. Tüm zorluklarına rağmen, bu alanda çok başarılı çalışmalara imza atıyoruz. İlçe genelimizdeki 69 mahallede 7 gün 24 saat kesintisiz çalışma esası ile evsel atıkları her gün topluyoruz” dedi.
Tüm hizmet kalemlerinde olduğu gibi atık yönetimi konusunda da çok katı mali disiplin uyguladıklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Her geçen gün artan nüfusumuzla orantılı bir şekilde insanlarımızın tüketimi ve bunun neticesinde ortaya çıkan atık miktarı artıyor. 20162019 döneminde 32 aylık süreç için 82 olan atık toplama aracı sayısı ile hizmet alımına 88 milyon 288 bin 305 lira ödendi. 20192022 dönemi için ise araç sayımızı yüzde 21 arttırarak 99’a çıkardık. 36 aylık süreçte akaryakıt dahil ödeyeceğimiz tutar ise 73 milyon 996 bin 377 lira. Bu rakamlardan anlaşılacağı üzere araç sayımız ve hizmet süremiz artarken, ödeyeceğimiz rakamlarda önemli ölçüde tasarruf sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
Bursa'da en ucuz maliyet
Yıldırım Belediyesi’nin Bursa’da temizlik işlerini en ucuza yapan belediyelerden birisi olduğuna işaret eden Başkan Yılmaz, “Göreve talip olduğumuz ilk günden itibaren hemşerilerimize daima mali disiplin ve tasarruf sözü verdik. Ürettiğimiz tüm hizmetlerimizde olduğu gibi temizlik çalışmalarımızda da bu mali disiplini kararlılıkla uyguluyoruz. Nüfus olarak bize yakın olmasına rağmen, atık toplama ve temizlik çalışmalarının bize göre çok daha kolay olduğu bir ilçemizde; evsel atıklar günlük toplanmamasına rağmen, 73 araç kullanılarak yürütülen temizlik çalışmaları 92 milyon 581 bin 440 lira gibi bir rakama ihale edilmiştir. Bu sadece bir örnek. Bursa’daki tüm belediyeler incelendiğinde de Yıldırım’ın temizlik işlerini en yoğun ve en ucuz şekilde yürüten belediye olduğu anlaşacaktır. Bizim mali disiplin esaslı hizmet anlayışımız taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış, Belediye Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerimizin temsilcileri bu uygulamalarımızdan dolayı defalarca bizi kutlayarak teşekkürlerini farklı platformlarda dile getirmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yasağı denizden deliyorlar... İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlaması kapsamında Yalovalı balıkçılar Gemlik Körfezi'nde denize açılıyor
YEREL HABERLER Yasağı denizden deliyorlar... İçişleri Bakanlığı'nın ...
Eski Pazar Caddesi’nin çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Eski Pazar Caddesi’nin çehresi değişiyor
65 yaş üstü vatandaşlara Ramazan tebriği
YEREL HABERLER 65 yaş üstü vatandaşlara Ramazan tebriği
Kestel'de evde bakım ve sağlık hizmetleri devam ediyor
YEREL HABERLER Kestel'de evde bakım ve sağlık hizmetleri devam ...
Osmangazi’den 216 bin noktaya sosyal yardım Vatandaş evinde, Osmangazi hizmette
YEREL HABERLER Osmangazi’den 216 bin noktaya sosyal yardım Vatandaş ...
Bursa Kent Konseyi’nden 15 Temmuz Demokrasi Alanı için diyanete çağrı
YEREL HABERLER Bursa Kent Konseyi’nden 15 Temmuz Demokrasi Alanı ...
Emirkaya Buski Şube Müdürü oldu
YEREL HABERLER Emirkaya Buski Şube Müdürü oldu
Bursaspor'dan Ankaragücü'ne geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Bursaspor'dan Ankaragücü'ne geçmiş olsun mesajı
Nilüfer Belediyesi’nden balkon tarımına teşvik “Fidesi bizden ürün sizden”
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi’nden balkon tarımına teşvik ...
UEDAŞ, ramazan ayında da kesintisiz enerji için görev başında
YEREL HABERLER UEDAŞ, ramazan ayında da kesintisiz enerji için görev ...
Köpeklerin saldırdığı eşek, 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi (2)
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırdığı eşek, 'Emekli Hayvanlar ...
İGF'den gazetecilere siperlik maske desteği İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir: "İntenet Yasası'nın engellenmesi ülkeye ihanettir" "İnternet Yasası ile işsiz gazeteci kalmayacak"
YEREL HABERLER İGF'den gazetecilere siperlik maske desteği İnternet ...
İftar sofrasında hıza dikkat
YEREL HABERLER İftar sofrasında hıza dikkat
Köpeklerin saldırdığı eşek, 'Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirildi
YEREL HABERLER Köpeklerin saldırdığı eşek, 'Emekli Hayvanlar ...
(Görüntülü) Kumar baskınında yakalanmamak için ağaca çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kumar baskınında yakalanmamak için ağaca ...
(Görüntülü) Kumar oynarken basıldı, karanlıkta saklanmak için ağaca çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kumar oynarken basıldı, karanlıkta ...
(Görüntülü) Freni boşalan kamyon doğal gaz kutusu, elektrik direği ve araçlara çarptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Freni boşalan kamyon doğal gaz kutusu, ...
Böbrek rahatsızlığı olanlar dikkat
YEREL HABERLER Böbrek rahatsızlığı olanlar dikkat
Kumar baskınında yakalanmamak için ağaca çıktı
YEREL HABERLER Kumar baskınında yakalanmamak için ağaca çıktı
(Görüntülü) Çeltik üreticisinin zorlu mesaisi başladı 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çeltik üreticisinin zorlu mesaisi ...
(Özel) O eşeğe koruma... Yanında yavrusu köpeklere parçalatılan eşek yeni yuvasında çok mutlu
YEREL HABERLER (Özel) O eşeğe koruma... Yanında yavrusu köpeklere ...
Kızıl: "Koronadan etkilendik ama çabuk adapte olduk" Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl: "Sadece sağlıklı ürün markası değil, interaktif bir firma olduk" "Salgından ister istemez etkilendik ama çözümler bulduk" "Krizi fırsata çevirmeyi bildik"
YEREL HABERLER Kızıl: "Koronadan etkilendik ama çabuk adapte ...
(Görüntülü) Çay ocağındaki silahlı çatışmaya 3 müebbet istendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çay ocağındaki silahlı çatışmaya 3 ...
Silahlı saldırı anı kamerada...Çay ocağı saldırısı zanlılarına müebbet Çay ocağını basıp 2 kişiyi yaralayan 3 kişiye müebbet hapis talebiyle dava açıldı
YEREL HABERLER Silahlı saldırı anı kamerada...Çay ocağı saldırısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X