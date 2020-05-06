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Bursa'da 1 sokak karantinaya alındı

DHA

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi'ndeki 2. Sever Sokak, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 14 gün süreyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.  Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi 2. Sever Sokak, artan koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı.  Polis ekipleri, kararın ardından tedbirler kapsamında mahalleye giriş çıkışları yasakladı. Bursa Valiliği'nden karantina kararıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "Yıldırım İlçesi...

Bursa'da 1 sokak karantinaya alındı

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi'ndeki 2. Sever Sokak, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 14 gün süreyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. <br>Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi 2. Sever Sokak, artan koronavirüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı.  Polis ekipleri, kararın ardından tedbirler kapsamında mahalleye giriş çıkışları yasakladı. Bursa Valiliği'nden karantina kararıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: <br>"Yıldırım İlçesi Samanlı Mahallesi 2. Sever Sokakta Koronavirüs (covid-19) görülen vakaların artması sebebiyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bugünden itibaren 2.Sever Sokak 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Söz konusu sokakta karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir"DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-05-05 23:38:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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