Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV), korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan tüm sanatseverler için ‘Evin yıldızı sen ol’ sloganıyla sosyal medya hesaplarında eğlenceli bir etkinlik düzenledi.

Bursa’nın kültür sanat hayatına değer katan Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, 1987 yılından bu yana her yıl yerli yabancı çok sayıda starı ağırlayan, yüzlerce sanatçının katıldığı, on binlerce izleyiciyle buluşan festival ve etkinlikler düzenledi. Şimdi de müzikseverleri internet ortamında bir araya getiriyor. BKSTV’nin sosyal medya hesaplarını takip eden ve 'Evin yıldızı sen ol' etkinliğine katılan ilk 100 müziksever, hem seslerini duyuracak hem de Türkiye’nin ilk şehir oyunu 'Bilgin Bursa'nın sahibi olacak. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın instagram hesabı üzerinden gerçekleştirilecek etkinlikle sanatseverler şarkılarını, performanslarını ve eserlerini müzikseverlerle paylaşarak aynı zamanda evde kalanlara da moral olacak. Sanatseverler şarkılarının, canlı performanslarının ve eserlerinin videosunu Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın sayfasını etiketleyip '@Bkstv' instagram hesabından paylaşarak etkinliğe katılabilecek. Evin yıldızı olmak için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmuyor. Etkinliğe katılacak olan müzikseverler, videolarını 19 Mayıs 2020 tarihine kadar Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın instagram hesabına gönderebilecek.

Korona virüsü sebebiyle evde zaman geçiren sanatseverler için eğlenceli bir o kadar da renkli bir etkinlik planladıklarını söyleyen Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Özer Matlı, tüm sanatseverleri etkinliğe destek olamaya davet etti. Gönderilen şarkı ve performansların jüri tarafından değerlendirileceğini ifade eden Matlı, kültür ve sanat etkinliklerini Bursa’nın her yerine yaymak için büyük gayret gösterdiklerini, BKSTV olarak amatör kültür sanat çalışmalarına da destek olacaklarını söyledi.

