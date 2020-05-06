(Özel) Dedesinin otomobilini 45 yıl sonra bulup satın aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Dedesinin otomobilini 45 yıl sonra bulup satın aldı

İHA

Bursa'da bir vatandaş dedesinin 45 yıl önce sattığı 56 yaşındaki otomobili bulup satın aldı.

(Özel) Dedesinin otomobilini 45 yıl sonra bulup satın aldı

Bursa'da bir vatandaş dedesinin 45 yıl önce sattığı 56 yaşındaki otomobili bulup satın aldı.
Dedesini çok seven Yavuz Ünlü, vefat eden dedesi İbrahim Durmaz'ın 1967 yılında satın alıp 1975 yılında sattığı ve bugün klasik otomobil olan 1964 model aracı uzun araştırmaları sonucu buldu. Çok sevdiği dedesinin otomobilini bulmak için il il dedektif gibi iz süren Ünlü, otomobilinin Adana'da olduğunu öğrendi, sahibiyle irtibata geçip otomobil almak istedi. Sahibinin çok para istemesi üzerine yeteri parası olmadığı için alamadı. Otomobilin peşini bırakmayan genç adam yeterli parayı biriktirip aracı almak için tekrar sahibiyle irtibata geçti. Bu defada otomobilin Bursa'ya satıldığını öğrendi. Buradaki sahibini uzun araştırmaları sonucu bulup kıran kırana bir pazarlık sonunda satmaya ikna eden Durmaz, mutlu sona ulaştı. Otomobil için 85 bin lira ödeyen ve dedesinin otomobiline sahip olmanın mutluluğunu yaşayan Ünlü, şimdi ona gözü gibi bakıyor.
Otomobillere ayrı bir tutkusu olduğunu ifade eden Yavuz Ünlü, "Dedemin 1967 yılında alıp 1975 yılında sattığı otomobilin dedemle olan fotoğrafını gördüm, sonra bu otomobili almak için harekete geçtim. Uzun araştırmalarım sonucunda aracın Adana'da olduğunu öğrendim. Sahibiyle irtibata geçtim ve almak istediğimi söyledim, istediği fiyatı karşılayabilecek param yoktu alamadım. Ancak para biriktirip amacıma ulaşmak için şehir şehir araştırmaya başladı. İstediğim aracın Bursa'ya satıldığını öğrendim, irtibata geçip sahibini buldum ve aracı 45 yıl sonra 85 bin liraya satın aldım. Şimdi dedemin aracına gözüm gibi bakıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

112’de yoğun korona virüs mesaisi Onlara için bir güler yüz, bir teşekkür yetiyor
YEREL HABERLER 112’de yoğun korona virüs mesaisi Onlara için bir ...
Bursa'da 4 apartmanın karantinası bitti
YEREL HABERLER Bursa'da 4 apartmanın karantinası bitti
Odun hırsızları aracı bırakıp kaçtı İnegöl'de nefes kesen kovalamaca da şahıslar çaldıkları odunları bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Odun hırsızları aracı bırakıp kaçtı İnegöl'de nefes ...
Yasağı ihlal eden grubun polisten kaçma anı, kamerada
YEREL HABERLER Yasağı ihlal eden grubun polisten kaçma anı, kamerada
(Özel) Sokak hayvanları için çiftlik kurdu, 500 köpeği besleyip sahiplendiriyor Sokaktan bulup beslediği köpekler onu görünce sevinçten deliye dönüyor
YEREL HABERLER (Özel) Sokak hayvanları için çiftlik kurdu, 500 ...
Bursa'da 4 apartmanda uygulanan karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Bursa'da 4 apartmanda uygulanan karantina kaldırıldı
Karantinaya alınan sokak sessizliğe büründü Karantinaya alınan sokağın giriş ve çıkışları tutuldu
YEREL HABERLER Karantinaya alınan sokak sessizliğe ...
Karantinaya alınan mahallenin pazar alışverişi Büyükşehir’den
YEREL HABERLER Karantinaya alınan mahallenin pazar alışverişi ...
Evin yıldızı sen ol
YEREL HABERLER Evin yıldızı sen ol
Bursa'da 1 sokak karantinaya alındı/Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da 1 sokak karantinaya alındı/Ek Fotoğraflar
Bursa'da 1 sokak karantinaya alındı
YEREL HABERLER Bursa'da 1 sokak karantinaya alındı
Bursa’da bir sokak karantina altında
YEREL HABERLER Bursa’da bir sokak karantina altında
Bursa İl Müftülüğünden hizmet binası açıklaması
YEREL HABERLER Bursa İl Müftülüğünden hizmet binası açıklaması
Karacabey, sosyal yardım işlerinde de örnek oluyor
YEREL HABERLER Karacabey, sosyal yardım işlerinde de örnek oluyor
Evde kalmak eğitime engel olmadı
YEREL HABERLER Evde kalmak eğitime engel olmadı
Yıldırım'da etkin ucuz temizlik... Yıldırım Belediyesi, Bursa'da temizlik işlerini en ucuz gerçekleştiren belediye oldu Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: "Temizlik hizmetlerinde araç sayımız ve çalışma yoğunluğumuz artarken hizmet maliyeti ise düştü"
YEREL HABERLER Yıldırım'da etkin ucuz temizlik... Yıldırım ...
Yasağı denizden deliyorlar... İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlaması kapsamında Yalovalı balıkçılar Gemlik Körfezi'nde denize açılıyor
YEREL HABERLER Yasağı denizden deliyorlar... İçişleri Bakanlığı'nın ...
Eski Pazar Caddesi’nin çehresi değişiyor
YEREL HABERLER Eski Pazar Caddesi’nin çehresi değişiyor
65 yaş üstü vatandaşlara Ramazan tebriği
YEREL HABERLER 65 yaş üstü vatandaşlara Ramazan tebriği
Kestel'de evde bakım ve sağlık hizmetleri devam ediyor
YEREL HABERLER Kestel'de evde bakım ve sağlık hizmetleri devam ...
Osmangazi’den 216 bin noktaya sosyal yardım Vatandaş evinde, Osmangazi hizmette
YEREL HABERLER Osmangazi’den 216 bin noktaya sosyal yardım Vatandaş ...
Bursa Kent Konseyi’nden 15 Temmuz Demokrasi Alanı için diyanete çağrı
YEREL HABERLER Bursa Kent Konseyi’nden 15 Temmuz Demokrasi Alanı ...
Emirkaya Buski Şube Müdürü oldu
YEREL HABERLER Emirkaya Buski Şube Müdürü oldu
Bursaspor'dan Ankaragücü'ne geçmiş olsun mesajı
YEREL HABERLER Bursaspor'dan Ankaragücü'ne geçmiş olsun mesajı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X