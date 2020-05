Bursa'da 4 apartmanda uygulanan karantina kaldırıldı

<br>Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´nın Gürsu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 apartmanda uygulanan karantina süreci sona erdi.<br>Bursa Valiliği´nden yapılan açıklamada, Gürsu ilçesinde karantina altına alınan 4 apartmanda uygulanan karantinanın sonlandırıldığı belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:<br>''İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 16.04.2020 tarihinden itibaren Gürsu İlçesi Yenidoğan Mahallesi, Alp Sokak No: 5, Gürsu İlçesi İstiklal Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 88, Gürsu İlçesi Kurtuluş Mahallesi Karadeniz Sokak No: 3´te bulunan apartmanlarımızda uygulanan karantina uygulaması 30.04.2020 saat 24.00 itibariyle yine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 22.04.2020 tarihinden itibaren Gürsu İlçesi İstiklal Mahallesi Vardar Sokak No: 7´de bulunan apartmanımızda uygulanan karantina uygulaması 05.05.2020 saat 24.00 itibariyle sonlandırılmıştır.''DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN<br>2020-05-06 10:34:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.