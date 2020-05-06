Bursa'da 4 apartmanda uygulanan karantina kaldırıldı

<br>Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´nın Gürsu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 apartmanda uygulanan karantina süreci sona erdi.<br>Bursa Valiliği´nden yapılan açıklamada, Gürsu ilçesinde karantina altına alınan 4 apartmanda uygulanan karantinanın sonlandırıldığı belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:<br>''İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 16.04.2020 tarihinden itibaren Gürsu İlçesi Yenidoğan Mahallesi, Alp Sokak No: 5, Gürsu İlçesi İstiklal Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 88, Gürsu İlçesi Kurtuluş Mahallesi Karadeniz Sokak No: 3´te bulunan apartmanlarımızda uygulanan karantina uygulaması 30.04.2020 saat 24.00 itibariyle yine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 22.04.2020 tarihinden itibaren Gürsu İlçesi İstiklal Mahallesi Vardar Sokak No: 7´de bulunan apartmanımızda uygulanan karantina uygulaması 05.05.2020 saat 24.00 itibariyle sonlandırılmıştır.''DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN<br>2020-05-06 10:34:38<br>
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