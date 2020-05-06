Yasağı ihlal eden grubun polisten kaçma anı, kamerada

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<br>Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençlerin polisleri görünce kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.<br>Bursa'da, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cumartesi günü Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde bir grup genç dışarı çıktı. Bu sırada devriye görevi yürüten polisler, gençleri görüp, ekip otosuyla bölgeye hareket etti. Polislerin geldiğini fark eden gençler ise kaçtı.<br>O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN<br>2020-05-06 10:40:33<br>

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