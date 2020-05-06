Odun hırsızları aracı bırakıp kaçtı İnegöl'de nefes kesen kovalamaca da şahıslar çaldıkları odunları bırakıp kaçtı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde ormandan kaçak yollarla odun çalan şahıslar ile ormancılar arasında yaşanan kovalamaca sonucu şahıslar çaldıkları odunları yükledikleri kapalı minibüsü bırakıp kaçtılar.

Alınan bilgiye göre, olay İnegöl'e bağlı Tekke mahallesinde meydana geldi. Devriye gezen İnegöl Orman İşletme Müdürlüğünde görevliler ormanlık alandan kapalı bir minibüsün çıktığını gördüler. Bunun üzerine ormancılar söz konusu aracı durdurmak istedi ancak araç durmayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 16 kilometre boyunca ormancılar ile şahıslar arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. İnegöl şehir merkezinde devreye polis ekipleri de girdi. Ancak kaçak odun yüklü minibüs durmayarak yoluna devam etti. İnegöl OSB caddesinde şahıslar ve kendilerini takip eden görevlilerin canlarını hiçe sayarak kaçmaya devam ettiler. Kimliği belirsiz iki kişi kaçamayacağını anlayınca kullandıkları aracı bırakıp yaya olarak karanlıktan da faydalanarak kayıplara karıştı. Ormancılar ve polis; aracı terk etmiş vaziyette ele geçirdi. Minibüsün içerisinde yapılan inceleme kaçak odunlar bulundu. Olay yerine gelen kriminal ekipler araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Araç daha sonra çekici yardımıyla karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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