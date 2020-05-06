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Süper Lig'in eski futbolcusu oğlunu boğarak öldürdü Korona şüphesiyle hastanede yatan oğlunu öldürdü 5 yaşındaki oğlunu boğdu, 11 gün sonra suçunu itiraf etti

İHA

Bursa'da 23 Nisan tarihinde korona virüs şüphesiyle tedavi altına alınan ve aynı gün hayatını kaybeden 5 yaşındaki Kasım Toktaş'ın, babası olan ve bir dönem Süper Lig'de de oynayan Cevher Toktaş tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Hastanede oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Toktaş ifadesinde, "15 dakika boyunca yastığı oğlumun kafasına bastırdım. Oğlum çırpınıyordu. Ancak ben ölene kadar yastıkla baskıya devam ettim" diye konuştu.

Süper Lig'in eski futbolcusu oğlunu boğarak öldürdü Korona şüphesiyle hastanede yatan oğlunu öldürdü 5 yaşındaki oğlunu boğdu, 11 gün sonra suçunu itiraf etti

Bursa'da 23 Nisan tarihinde korona virüs şüphesiyle tedavi altına alınan ve aynı gün hayatını kaybeden 5 yaşındaki Kasım Toktaş'ın, babası olan ve bir dönem Süper Lig'de de oynayan Cevher Toktaş tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Hastanede oğlunu öldürdüğünü itiraf eden Toktaş ifadesinde, "15 dakika boyunca yastığı oğlumun kafasına bastırdım. Oğlum çırpınıyordu. Ancak ben ölene kadar yastıkla baskıya devam ettim" diye konuştu.
Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yıldırımspor'da oynayan ve 20082009 yıllarında Süper Lig ekiplerinden Hacettepespor'da top koşturan Cevher Toktaş, oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Yapılan muayenenin ardından minik Kasım, korona virüs şüphesiyle hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı. Oğlunun yanında refakatçi olarak kalan Cevher Toktaş, oğlunun fenalaştığını söyleyerek doktorlardan yardım istedi. Doktorların müdahale ettiği Kasım Toktaş, yoğun bakım ünitesine alınsa da, yaklaşık 1,5 saat sonra hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi olarak raporunda nefes yetersizliği yazan Kasım, defin işlemlerinin ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Babası 11 gün sonra itiraf etti
Dünyaya gözlerini yumduktan sonra raporlara normal ölüm vakası olarak geçen Kasım'ın, babası tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından mezarlığa defnedilen Kasım'ın acısına dayanamayan baba, 11 gün sonra polise teslim oldu. Çarşı Polis Merkezi'ne giden Cevher Toktaş, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Cevher Toktaş, oğlunu sevmediğini, hastanede sinir krizi geçirip boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Polis ifadesinde olaydan 2 hafta önce öksürmeye başladığını belirten Cevher Toktaş, "Korona virüs tedbirlerinden dolayı oğlum Kasım'a virüs bulaşır korkusuyla hastaneye götürmedim. Oğlum Kasım'ın rahatsızlığı artınca annemin otomobiliyle 23 Nisan günü Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdüm. Doktor oğlumu muayene etti. Doktor, Kasım'ı korona virüs şüphesiyle hastaneye yatırdı. Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldım. Oğlum hastaneye yattıktan 2 saat sonra, odada ikimiz birlikteyken sinir krizi geçirdim" dediği öğrenildi.
Oğlunu öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlatan Toktaş, "Yatakta sırt üstü yatan oğlumun üstüne yastık bastırdım. Yaklaşık 15 dakika boyunca yastığı hiç kaldırmadım. Bu arada oğlum çırpınıyordu. Ancak ben yastıkla baskıya devam ettim. Daha sonra oğlum hareketsiz kalınca yastığı çektim. Şüpheleri üzerimden atmak için, 'doktor' diye bağırmaya başladım. Ardından doktor ve sağlık görevlileri odaya geldi. Onlar da gelip oğluma müdahale ederek, yoğun bakım ünitesine aldılar. Oğlum 1,5 saat yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra ölüm haberini aldım" diye konuştu.

"Oğlumu sevmediğim için öldürdüm"
Olayın ardından 11 gün sonra polise giderek itirafta bulunan Cevher Toktaş, "4 Mayıs akşamı eşimle birlikte evimizde otururken, bir anda olup bitenleri düşündüm ve rahatsız oldum. Eşime, 'benim biraz işim var' diyerek evden çıktım ve karakola giderek olayı anlattım. Benim 2 oğlum var. Ölen küçük oğlumu doğduktan sonra hiç sevemedim. Neden sevmediğimi de bilmiyorum. O gün oğlumu boğarak öldürmemin sebebi, sadece onu sevmemektir. Herhangi bir sağlık problemim ya da ruhsal bir sıkıntım yok. Eşim ve diğer çocuğumla aramda herhangi bir sıkıntı yok. Oğlumun normal öldüğünü suç uydurarak üstlenmiş değilim, gerçek neyse onu söylüyorum. Oğlumun ölümü ihmal sonucu olmamıştır. Oğlumu kendim boğarak öldürdüm" dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cevher Toktaş, 'Yakın akrabayı öldürmek' suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Toktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme ayrıca, Kasım Toktaş'ın cesedine otopsi yapılmasına karar verdi. Cumhuriyet savcısının gözetiminde mezardan alınan minik Kasım'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Oğlunu canice öldüren ve daha sonra polise giderek ifade veren Cevher Toktaş'ın, olaydan 4 gün sonra oğlunun mezarı başında fotoğraf paylaştığı, sosyal medya hesabından 'Dünyaya bel bağlamayın' diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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