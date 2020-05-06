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YORUM KURALLARINI OKUDUM

BKM Kitap Anneler Günü'ne hazır

İHA

BKM Kitap Anneler Günü'ne hazır

BKM Kitap, evde kalınan bu günlerde Anneler Günü için özel bir sürprizi Türkiye’yle buluşturdu.
BKM Kitap, bir taraftan herkes annelerine istediği ürünü alsın, bir taraftan da anneler hem kendi ihtiyaçlarını hem de çocuklarının ihtiyaçlarını gidersin diye tüm indirimlere ilave olarak 6 gün boyunca sürecek olan 'sepette anında indirim' kampanyasını okuyuculara sundu.
BKM Kitap Yönetim Kurulu Başkanı Kutbettin Bingölbalı, “Bildiğiniz üzere evlerde kalınan bu günlerde sürekli kampanyalarımızla kitapseverlere destek olmaya çalışıyoruz. Anneler Günü yaklaşırken öncelikle anneler için alınacak hediyeler olmak üzere bir kampanya kurgulamayı düşündük. Ancak herkesin bütçesinin biraz daraldığı bugünlerde hem annelere hediyeler daha hesaplı alınsın, hem de anneler kendi ve çocuklarının ihtiyaçlarına daha ekonomik ulaşsın diye kampanyamızı genişletme ihtiyacı duyduk. Şu an 510 Mayıs tarihlerinde geçerli olan kampanyamızla tüm tüketiciler ihtiyaçlarını ürünlerimizdeki indirimlere ilave olarak sepette 50 TL'ye varan indirim fırsatıyla çok daha ekonomik alacak. İster kitap, ister oyuncak, ister aile oyunları, ister hazırlık ya da çocuk kitapları fark etmiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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