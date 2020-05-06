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Bursa'da açılış öncesi berber ve kuaförlere dezenfekte seferberliği... Berber ve kuaförler açılışa hazırlanıyor

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin 11 Mayıstan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağını açıklamasından sonra Orhangazi'de Esnaf ve Sanatkarlar Odası ilçe genelindeki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başladı.

Bursa'da açılış öncesi berber ve kuaförlere dezenfekte seferberliği... Berber ve kuaförler açılışa hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin 11 Mayıstan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağını açıklamasından sonra Orhangazi’de Esnaf ve Sanatkarlar Odası ilçe genelindeki tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına başladı.
Orhangazi’de Esnaf ve Sanatkarlar Odası pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında ilaçlama, dezenfekte çalışmaları başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile normalleşme sürecinde Berber, kuaför ve güzellik salonlarının 11 Mayıs tarihi itibarı ile hizmet vermeye başlayacağını açıklamasından sonra harekete geçen Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası ilçedeki toplam 120 adet berber, kuaför ve güzellik salonunda dezenfekte çalışması başlattı.
"Tedbirlerimizi alıyoruz"
Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turgay Durmuş berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin pazartesi günü itibarı ile hizmet vermeye başlayacağını hatırlatarak, "Biz de oda olarak esnafımızı dezenfekte ve temizlik konusunda hazırlamaya çalışıyoruz. Pazartesi gününe kadar tüm esnafımızın dezenfekte çalışmasını tamamlamış olacağız" dedi.
Esnaf ise 1,5 aydır faaliyet gösteremediklerini belirterek, "Çalışmayı, müşterilerimiz çok özledik. Biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Pazartesi gününden itibaren faaliyetimize başlayacağız. Randevularımızı da almaya başladık zaten" diye görüş belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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