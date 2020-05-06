Berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte ediliyor

<br>Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), (DHA)- Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 11 Mayıs'ta açılması planlanan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları başladı.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin 11 Mayıs tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacağını açıklamasının ardından Bursa'da söz konusu iş yerlerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları başladı. Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası, ilçedeki 120 berber, kuaför ve güzellik salonunda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını başlattı. Oda Başkanı Turgay Durmuş berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin pazartesi günü itibarı ile hizmet vermeye başlayacağını hatırlatarak, "Biz de oda olarak esnafımızı dezenfekte ve temizlik konusunda hazırlamaya çalışıyoruz. Pazartesi gününe kadar tüm esnafımızın dezenfekte çalışmasını tamamlamış olacağız dedi. Esnaf ise 1,5 aydır faaliyet gösteremediklerini belirterek, hazırlıklarını yaptıklarını ve randevuları da almaya başladıklarını dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-05-06 15:10:46<br>

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