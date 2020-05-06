Bursaspor'un kamp tarihi belli oldu

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Yeşilbeyazlılar, 8 Mayıs Cuma günü Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde idmanlara başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in, liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklamasının ardından Bursaspor, toplanma tarihini belirledi.

Buna göre yeşilbeyazlılar, 8 Mayıs Cuma günü Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Sağlık Bakanlığı tarafından teste tabi tutulup ardından kampa girecek.

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