Süper Lig eski futbolcusu, hastanede oğlunu boğarak öldürdü (2)

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<br>SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI<br>Bursa'da koronavirüs şüphesiyle hastanede tedaviye alınan oğlu Kasım Toptaş'ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Cevher Toktaş'a sosyal medyada tepki yağdı. Toktaş´ın sosyal medya hesabından `Dünyaya bel bağlamayın´ notuyla oğlunun mezarının fotoğrafını paylaştığı gönderisinin altına yüzlerce kişi yorum yazdı. Gönderiye, 'Hiç mi için sızlamadı', 'Bir baba evladına bunu nasıl yapar', 'Ne istedin zavallı küçücük çocuktan' şeklide yorumlar yapıldı. <br>Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN<br>2020-05-06 16:12:20<br>

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