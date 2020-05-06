Bursa’da bir sokak karantina altında

Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?

Onları tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa Valiliği, merkez Yıldırım İlçesinde bulunan bir sokağın karantinaya alındığını açıkladı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde korona virüs vakalarının artması sebebiyle 2. Server Sokak’ın İlçe Hıfzıssıha Kurulunun kararı ile bugünden itibaren 14 günlük karantina altına alındığı ve gerekli tedbirlerin uygulandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.