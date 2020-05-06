Bursa Kent Konseyi’nden 15 Temmuz Demokrasi Alanı için diyanete çağrı

Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa Çalışma Grubu, son günlerde 15 Temmuz Demokrasi Alanı’nda Diyanet Vakfı tarafından yapılmak istenen inşaattan vazgeçilmesi için çağrı yaptı.

Kentin teknik, ekonomik, sosyal, kültürel konularında inceleme araştırmalar yaparak, sorunları tespit ve çözümler üretmek amacı ile faaliyetlerini sürdüren Bursa Çalışma Grubu, 15 Temmuz Demokrasi Alanı’nda Diyanet Vakfı tarafından yapılmak istenen bina konusunu değerlendirerek bir bildiri yayınladı.

“Daha önce Bursa Müftülüğü olarak kullanılan bina yıkılarak alanı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na dahil edilmiş iken, aynı yere Bursa Müftülüğü / Diyanet Vakfı tarafından yeni bir inşaat hazırlığı içinde olunduğu görülmektedir” diye başlayan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı;

“Meydana dahil edilen alan için Müftülüğe Yalova Caddesi’nde yeni bir alan tahsis edilmesine ve sonrasında önceki Müftülük binası arsasının Meydan’a terkedileceği sözü verilmesine rağmen inşaat hazırlığı kamuoyunda rahatsızlık oluşturmuştur. Oysa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda oluşacak alan ile Hanlar Bölgesi ve Ulucami görülebilecektir. Yapılmak istenen bina, Kent Meydanı’ndan ulaşan aksın devamlılığına ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nın fiziksel bütünlüğüne engel teşkil eden bir konumdadır. Müftülüğün ihtiyacı olmamasına rağmen inşaatı yapması durumunda, Bursa tarihi alanları açısından son fırsatı da kaçıracaktır. İmar planlarında umumi tesis / müftülük binası olarak gözükse de alternatif alanı / eşdeğer alanı Yalova yolu planlarında ayrılması sebebiyle kamu vicdanı, şehircilik ilke ve esasları dikkate alındığında kentin simgesel meydanını genişletmek daha uygun olacaktır. Diyanet Vakfı’nın ve Bursa Müftülüğü’nün Bursa’mızdan bugüne kadar aldığı katkılar göz önüne alındığında, Bursa kentinin böyle bir jesti kendilerinden beklemeye hakkı olduğu kanaatindeyiz. Bursa Çalışma Grubu olarak görüşümüz; mezkur alanın boş olarak kalması ve inşaat projesinin derhal durdurulmasıdır.

Görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşır, saygılar sunarız Bursa Kent Konseyi Bursa Çalışma Grubu adına; Şevket Orhan (Bursa Kent Konseyi Başkanı), Suat Gülçimen, İsmail Hakkı Kavurmacı, Ferudun Baykara, Kenan Sertalp, Hasan Erdem, Ali Tuğcu, İhsan Aydın, Ali Faruk Çolak, Ekrem Çohadar”

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