Annelerinin terk ettiği yavru kedileri itfaiye kurtardı

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir apartmanın çatı arasında annesinin terk ettiği 5 yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.<br>İnegöl ilçesindeki Yenice Mahallesi 1. Can Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmandaki vatandaşlar, çatı katından kedi seslerinin geldiğini fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartmana gelen itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracıyla çatıya ulaşarak 5 yavru kediyi kurtardı. Ekipler, kurtarılan kedileri süt ile beslerken; yavrular İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-05-06 21:13:56<br>

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