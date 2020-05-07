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Bursa’da ikiz keçiler ilgi odağı oldu İkiz keçilerin adını halk belirleyecek

İHA

Bursa’da ikiz keçiler ilgi odağı oldu İkiz keçilerin adını halk belirleyecek

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde dünyaya gelen ikiz keçi yavruları sevinle karşılandı. Oldukça sağlıklı olan ve tüm günü çimlerde oyun oynayarak geçiren yavru keçiler, barınak yetkilileri tarafından özenle büyütülüyor.
Osmangazi Belediyesi tarafından 2007 yılında hizmete açılan ve 13 yıldır can dostların daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebilmeleri adına hizmet veren Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, bu günlerde yeni misafirlerini ağırlamanın heyecanını yaşıyor. Kedi, köpeğin yanı sıra at, ördek, midilli gibi farklı türlerde yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan barınakta, 6 yıldır yaşamını sürdüren Beyaz isimli keçi, ikiz yavrular dünyaya getirdi. İkisi de dişi olan keçiler, oldukça sağlıklı durumda. Bütün günü çimlerde oyun oynayarak geçiren ikizler, sevimlilikleriyle adeta ilgi odağı oldu. Bu sevimli iki keçi yavrusuna ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşayan barınak yetkilileri ise ikizleri gözlerinin önünden ayırmıyor ve özenle büyütüyor.
Barınağın neşe kaynağı olan yavru keçilere hangi isimlerin konulacağını ise halk belirleyecek. Osmangazi Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında yavru keçilere hangi isimlerin konulması için anket düzenlendi. Ankete katılan vatandaşlar tarafından en çok önerilen iki isim, sevimli ikizlerin bundan sonraki adları olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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