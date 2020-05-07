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Nilüfer’deki salgın önlemleri mecliste anlatıldı

İHA

Uzun bir aradan sonra toplanan Nilüfer Belediye Meclisi'ne korona virüsü salgını damgasını vurdu. Sosyal mesafenin korunduğu, herkesin maske ile katıldığı olağanüstü toplantıda salgın sürecindeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Yaklaşık 500 bin maske dağıttık, kentin dört bir yanını dezenfekte ettik, halkın acil ihtiyaçlarını karşıladık" dedi. Mecliste 2019 Yılı Faaliyet Raporu da görüşülerek onaylandı.

Nilüfer’deki salgın önlemleri mecliste anlatıldı

Uzun bir aradan sonra toplanan Nilüfer Belediye Meclisi’ne korona virüsü salgını damgasını vurdu. Sosyal mesafenin korunduğu, herkesin maske ile katıldığı olağanüstü toplantıda salgın sürecindeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Yaklaşık 500 bin maske dağıttık, kentin dört bir yanını dezenfekte ettik, halkın acil ihtiyaçlarını karşıladık” dedi. Mecliste 2019 Yılı Faaliyet Raporu da görüşülerek onaylandı.
Korona virüsü salgını nedeniyle Nisan ayı toplantısını gerçekleştiremeyen Nilüfer Belediye Meclisi 6 Mayıs’ta olağanüstü toplandı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem başkanlığında Nilüfer Barış Meclisi’nde yapılan toplantıda, salgın nedeniyle üst düzey önlemler alındı. Bütün katılımcıların ateşinin ölçüldüğü ve sosyal mesafenin korunduğu toplantıya herkes maskelerle katıldı.
Meclisin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, önce İslam aleminin Ramazan ayını, ardından Hıdırellez’i kutlayarak, “Baharın hepimize sağlık, huzur, bereket getirmesini diliyorum” dedi. 6 Mayıs’ta idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı da anan Başkan Erdem, ardından korona virüsü salgını süresince belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında Meclis’e bilgi verdi.
Türkiye’de korona virüsü konusunda resmi açıklamanın yapıldığı 11 Mart’tan bu yana halk sağlığına yönelik hizmetlerin öncelikli hale geldiğini kaydeden Başkan Erdem, öncelikle Kriz Masası kurarak belediye bünyesinde gerekli önlemleri aldıklarını, ardından dezenfeksiyon çalışmalarının başlatıldığını söyledi. 13 Mart’tan bu yana halkın toplu bulunduğu bir çok alanı dezenfekte ettiklerini kaydeden Başkan Erdem şöyle devam etti: “Bu süreçte 64 mahalle muhtarlığında bin 344, 33 Aile Sağlığı Merkezi’nde de 693 dezenfeksiyon uygulaması yapıldı. 33 bin 495 çöp konteyneri ile 303 parkımızda bulunan oyun grupları ile spor alanları dezenfekte edildi. Zabıta karakolları 126 kez, Polis karakolları 126 kez, kamu binaları 112 kez dezenfekte edildi. 27 taksi durağı ile 129 camide dezenfeksiyon yapıldı. Nilüfer Belediyesi hizmet binalarında 427 dezenfeksiyon uygulaması yapıldı. Nilüfer Belediyesi bünyesindeki bütün araçlar 1555 defa dezenfekte edildi. Ayrıca Nilüfer’deki 5 bin 424 cadde, sokak ve meydan yıkandı, pazar alanları ve ibadethaneler de temizlenerek dezenfekte edildi.”
“Yaklaşık 500 bin maske dağıttık”
Bu süreçte vatandaşların en fazla maskeye ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu ihtiyaca cevap vermek için önce satın alma yoluna gittiklerini daha sonra da Halk Evi’nde maske üretim atölyesi kurduklarını belirtti. Erdem, “21 Nisan’dan bu yana günde 20 bin adet maske üretiyor ve halka dağıtıyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 500 bin maske dağıttık. Ayrıca Zabıta Müdürlüğü ekipleri bütün pazar yerlerinde, içinde dezenfektan maske ve eldiven bulunan 5 bin dezenfektan kiti dağıttı. Bunun dışında pazar yerlerinde 200 bin adet maske halka verildi. 129 litre dezenfektanı da halkın kullanması için pazar yerlerinde belli noktalarda bulundurduk” diye konuştu.
“Sağlık çalışanlarına destek veriyoruz”
Nilüfer Belediyesi olarak zor şartlar altında özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına da destek vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Erdem şöyle devam etti: “Sağlık çalışanlarına, kendi üretimimiz olan 60 bin maske ile satın alma yoluyla 500 adet N95 maske, 250 adet tek kullanımlık tulum, 500 adet çizme galoşu dağıttık. Ayrıca sağlık çalışanları için belediyemiz bünyesindeki 3 boyutlu yazıcılarımızla 250 adet siperlik ürettik ve bunları sağlık kuruluşlarına ilettik. 2 bin adet siperliği de satın alıp ihtiyaç duyan kurumlara verdik. Sağlık çalışanlarına iki ayrı binada konaklama olanağı sağladık. Kız öğrenci yurdunda 10 Nisan’dan bu yana 21 kişi, Bursa Birlik Oteli’nde 21 Nisan’dan bu yana 28 sağlık çalışanı konaklıyor.”
“7 bin 80 kişiye erzak dağıtıldı”
Küresel salgın sürecinde zor durumda kalan vatandaşlara her türlü desteği verdiklerini belirten Başkan Erdem şu bilgileri verdi: “24 Mart’tan bu yana işsiz kalan, bir geliri olmayan 7 bin 80 kişiye erzak desteğinde bulunduk. Bu çalışma devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları süresince vatandaşların acil ihtiyaçlarını da ekiplerimiz karşılıyor. Ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu haftanın 7 günü, 65 yaş üzeri ve kronik hastaların ilaç, market alışverişi, ekmek, sağlık birimlerine ulaşım gibi acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Bu birimin çalışmaya başladığı günden bu yana 1341 vatandaşın talebi yerine getirildi. Zabıta ekiplerimiz Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın maaşlarını Kaymakamlık bilgisi dahilinde bankalardan çekerek kişilere teslim ediyor. Bu konuda şimdiye kadar 723 kişinin talebi yerine getirildi. 65 yaş üstü ve kronik hastaların sağlık birimlerine ulaşımı sağlandı. 129 kişinin bu konudaki talebi yerine getirildi. Evde yalnız yaşayan ve bakacak kimsesi olmayan hasta ve yaşlı vatandaşlarımıza verdiğimiz evde kişisel bakım, ev temizliği ve sıcak yemek dağıtımı hizmetimiz bu süreçte de devam etti. 9 bin 20 öğün sıcak yemek servisi, 45 ev temizliği ve 159 kişisel bakım hizmeti verildi.”
Salgın sürecinde zabıta ekiplerinin de aralıksız çalıştığını ve yayınlanan genelgeler doğrultusunda aralıksız denetimlerini sürdürdüğünü kaydeden Başkan Erdem, bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmadıklarını ve yaklaşık 8 ton mamanın can dostlarla buluşturulduğunu sözlerine ekledi.
Mecliste ayrıca pandemi süresince idari izinli olanlar dışında, belediyenin oluşturduğu ekiplerde yer alan, risk altında sahada çalışan belediye personelinin 250500 TL arasında değişen rakamlarla ek ödeme yapılarak ödüllendirilmesi de karara bağlandı.
Nilüfer Belediye Meclisi’nde salgın süreci nedeniyle görüşmesi yapılamayan 2019 yılı Faaliyet Raporu da görüşüldü. Başkan Erdem, Nilüfer’de bu dönemi tarıma adadıklarını belirterek bu hedefle 2019 yılı içinde yapılan çalışmaları anlattı. Ardından yapılan oylamada Nilüfer Belediyesi’nin 2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

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