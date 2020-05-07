<br>Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde yaşayan emekli İbrahim Çetin (80), 10 bin lira tutarındaki 3 aylık emekli maaşını `Biz Bize Yeteriz Türkiye´m´ kampanyasına bağışladı.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın başlattığı `Biz Bize Yeteriz Türkiye´m´ kampanyasına yurt genelinde vatandaşların desteği sürüyor. Orhangazi ilçesinde yaşayan ve tekel işçiliğinden emekli olan İbrahim Çetin de kampanyaya 3 aylık maaşı ile bağışta bulundu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bağışta bulunmak istediğini yetkililere bildiren Çetin, 10 bin TL´yi Vefa Sosyal Destek Grubu´na teslim etti. Çetin´in evine giderek tutanak karşılığında bağış miktarını alan görevliler duygulu anlar yaşarken, daha sonrasında parayı, kampanya hesabına yatırmalarının ardından makbuzunu Çetin´e verdi.<br>Yugoslavya göçmeni olarak devletinin yanında olduğunu vurgulayan Çetin, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya, ben de destek olmak istedim. 3 aylık emekli maaşımı devletime bağışlıyorum. Bir göçmen olarak bugüne dek olduğu üzere, bundan sonrasında da devletimizin yanında olacağım" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-05-07 17:18:56<br>
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