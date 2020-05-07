Küçük Belinay´a Emniyet´ten `İstiklal Marşı´ ödülü

<br>Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ(Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi İlçesi´nde, İstiklal Marşı´nı okuduğu video sosyal medya üzerinden paylaşılan Elif Belinay Kaplan (8), emniyet ekipleri tarafından hediyelerle ödüllendirildi. Ayrıca küçük Elif´e fahri trafik dedektif kimlik kartı verildi.<br>Orhangazi İlçesi´nde yaşayan Murat-Meryem Kaplan çiftçinin ilkokul 2´nci sınıf öğrencisi Elif Belinay Kaplan, mart ayında kutlanan İstiklal Marşı´nın Kabulü Haftası´nda İstiklal Marşı´nı okudu. Bu görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılırken, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü´nün de dikkatini çekti. Büyük beğeni toplayan video sonrası, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Olcay Esmer, küçük kızı ve ailesini evinde ziyaret etti.<br>Belinay´ın İstiklal Marşını çok güzel okuduğunu belirten Trafik Büro Amiri Olcay, kendisini ödüllendirmek istediklerini kaydetti. Trafik ekipleri tarafından Belinay´a hediye ile birlikte trafik dedektif kimlik kartı verildi. Emniyet ekiplerine, İstiklal Marşını tekrar okuyan Belinay, hediyelerden dolayı teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY<br>2020-05-07 17:53:52<br>

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