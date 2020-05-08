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Otomobil, hafif ticari araca çarpıp, takla attı: 1 yaralı

DHA

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü F.Ç. (28) yaralandı. Kaza, gece yarısı sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Mahallesi'nden bir süre şehir manzarasını izleyen F.Ç., eve dönmek için 16 AGL 76 plakalı otomobiliyle yola çıktı. F.Ç.´nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yönden gelen 16 AES 361 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk...

Otomobil, hafif ticari araca çarpıp, takla attı: 1 yaralı

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü F.Ç. (28) yaralandı.<br>Kaza, gece yarısı sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Mahallesi'nden bir süre şehir manzarasını izleyen F.Ç., eve dönmek için 16 AGL 76 plakalı otomobiliyle yola çıktı. F.Ç.´nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yönden gelen 16 AES 361 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak, takla attı.<br>İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yan yatan otomobilde sıkışan F.Ç., vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan F.Ç.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-05-08 09:44:48<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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