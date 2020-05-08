Otomobil, hafif ticari araca çarpıp, takla attı: 1 yaralı

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü F.Ç. (28) yaralandı.<br>Kaza, gece yarısı sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Mahallesi'nden bir süre şehir manzarasını izleyen F.Ç., eve dönmek için 16 AGL 76 plakalı otomobiliyle yola çıktı. F.Ç.´nin direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yönden gelen 16 AES 361 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak, takla attı.<br>İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yan yatan otomobilde sıkışan F.Ç., vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan F.Ç.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-05-08 09:44:48<br>
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